Jack Miller si gode la Ducati: "Gp pazzo, team fantastico"

I primi posti della classifica sono molto lontani, ma con due vittorie consecutive, a Jerez e a Le Mans, Jack Miller ha lanciato un messaggio chiaro in chiave Mondiale e anche in chiave lotta interna alla Ducati.

Il pilota australiano, partito terzo nel Gp di Francia, ha trionfato anche grazie alle qualità della propria moto sul bagnato.

Queste le sue parole al termine della corsa: “La gara è stata molto frenetica. Non c’era praticamente vento prima della gara, poi a metà gara è arrivato il vento e la pioggia e quando siamo rientrati i primi giri con le gomme da bagnato sono stati davvero insidiosi. Poi ho fatto due giri di penalità quando sono rientrato, non so perché l’abbiamo fatto, probabilmente sono andato troppo veloce. Non era quello che avrei voluto, ma le ho superate rapidamente”.

Miller ha poi raccontato il sorpasso al poleman Quartararo e le difficoltà nel finale con la rimonta di Zarco: “Mi sono avvicinato bene a Fabio, l’ho passato e mi sono sentito a mio agio. Quando Johann si avvicinava negli ultimi giri ho dovuto accelerare. Ho pensato di rientrare ai box, ma la corsia è molto lunga e si perde parecchio tempo. Quindi ho deciso di continuare. Due vittorie di fila così sono fantastiche. Non posso fare altro che ringraziare il team”.

OMNISPORT | 16-05-2021 15:31