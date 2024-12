Jakub Jankto bacia il fidanzato sotto l'albero: la nuova sfida del mediano del Cagliari che ha infranto i tabù

Tra infortuni e scelte di Nicola, l'ex Udinese e Samp non ha ancora esordito in stagione tra i rossoblu: sabato arriva l'Inter, lui intanto si gode il Natale col partner.

A Babbo Natale avrà chiesto una maglia da titolare. O almeno qualche minuto in campo. Già, perché quest’anno Jakub Jankto non ha collezionato neppure una presenza in campionato tra le fila del Cagliari. Il centrocampista ceco è fermo ai box dall’inizio della stagione, non ha ancora debuttato in partite ufficiali coi suoi compagni della formazione rossoblu. Sabato, chissà, potrebbe esserci spazio per lui nella difficile sfida della Unipol Domus contro i campioni d’Italia dell’Inter. Nel frattempo, Jakub si rilassa in famiglia. E pubblica una storia che scalda il cuore.

Jankto e il coming out attraverso i social

Non dovrebbe far notizia, eppure purtroppo lo fa. Suo malgrado. Già, perché per chi non lo ricordasse, Jankto è uno dei primissimi calciatori ad aver fatto coming out nel bel mezzo della sua carriera e non dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Il 28enne di Praga ha annunciato a tutti la sua omosessualità attraverso i social a febbraio del 2023, quando era in prestito dal Getafe allo Sparta Praga, e a giugno 2023 si è trasferito a Cagliari. Alla vigilia del Natale, ha dato i suoi personalissimi auguri sempre attraverso Instagram, con una storia dall’aspetto romantico: un bacio appassionato sotto l’albero al suo fidanzato Vojtech Stulik. “We wish you a Merry Christmas”, il pensiero rivolto ai follower.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Jakub Jankto Instagram

La storia d’amore tra Jakub e Vojtech

I due fanno coppia da qualche tempo, anche se non erano mai usciti ufficialmente allo scoperto. Adesso non ci sono più dubbi, stanno vivendo una storia d’amore. Già da qualche tempo Vojtech ha raggiunto Jakub in Sardegna, adesso stanno festeggiando il Natale. Sempre qualche settimana fa Jankto, che in carriera ha giocato anche nell’Ascoli, nell’Udinese e nella Sampdoria, aveva elogiato l’accoglienza e il carattere del popolo sardo. Un legame che il centrocampista avrebbe voluto consolidare a suon di gol e belle prestazioni – una sua prodezza, l’anno scorso, è valsa un blitz a Empoli di capitale importanza in ottica salvezza. Eppure, quest’anno il campo non l’ha mai visto.

Cagliari, zero presenze quest’anno per Jankto

Il cambio di allenatore, da Ranieri a Nicola, non sembra aver giovato all’ex gioiellino del vivaio dello Slavia Praga, apprezzato anche per i suoi quadri: si firma sempre con la sigla J.J. Dopo aver saltato la prima di campionato contro la Roma per febbre, è rimasto in panca nelle successive quattro gare per poi restare fuori un mese per una distorsione alla caviglia. Tornato arruolabile per la sfida di inizio novembre contro la Lazio, non ha mai visto il campo: Nicola l’ha tenuto in panchina in tutte le successive sfide. Contro l’Inter potrebbe esserci finalmente spazio per lui. Nel frattempo l’amore non gli manca. Ed è la cosa più importante.