Jessica Rossi: "Le altre sono state più forti"

“Ho fatto 119, quindi un’ottima gara, e non credo di essere mancata in qualcosa o di non essere arrivata pronta, sono state le altre a dimostrarsi fortissime”, queste le parole della tiratrice azzurra Jessica Rossi dopo l’eliminazione dalla finale di Fossa Olimpica a Tokyo.

“Se le altre sono state più brave di me non posso recriminare nulla. L’Olimpiade è così: ti prepari quattro anni, in questo caso cinque, per due giorni di gara”.

“Porto comunque via dei ricordi meravigliosi, ho fatto la portabandiera della delegazione italiana più folta di sempre”, ha concluso l’azzurra.

OMNISPORT | 29-07-2021 08:12