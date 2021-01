Justice for Dybala: sul web video che inchioda la Joya

Un tocchetto di palla, un tunnel all’avversario, prima di un volo plastico con repentina caduta al suolo. Il tutto accompagnato da un enorme urlo di dolore, contestuale a un contatto che…non c’è. Un video diventato immediatamente virale sul web inchioda Paulo Dybala. Poco prima di uscire dal campo per infortunio durante Juventus-Sassuolo, l’argentino si era reso protagonista di una grottesca simulazione: a terra per un fallo mai commesso da Obiang.

Palmeri, Ziliani e la campagna contro Dybala

Nasce da qui la campagna social “Justice for Dybala”. L’hashtag è piuttosto ingannevole, visto che si invoca giustizia non pro Dybala, ma contro di lui. Tra i più attivi sul web il giornalista Tancredi Palmeri (tra i primi a condividere il video sul suo ptofilo Twitter accompagnandolo con la semplice scritta #JusticeForDybala) e il collega Paolo Ziliani, che è stato invece più prolisso e ha scritto addirittura alla Federcalcio e all’Associazione Italiana Arbitri: “Spett.le Figc, spett.le Aia, potreste dire ai vostri arbitri che le simulazioni di Dybala, continue e vergognose, vanno punite con l’ammonizione? Sennò la gente pensa che i regolamenti siano due, e non è una cosa bella. Grazie”.

Dybala nel mirino dei social

Molti gli utenti che condividono o che scrivono sui loro profili commenti poco teneri nei confronti della Joya. “In qualunque altra squadra avrebbe già saltato svariate partite per squalifica. Ma si sa che con quelli neppure un’ammonizione, sia mai che anche loro abbiano problemi di formazione per le partite importanti…”, attacca Matteo. “Certo poi ammoniscono Leao a centrocampo per simulazione”, si lamenta un supporter del Milan. Un interista invece chiede sommessamente: “Ma si è fatto male simulando?”. Mentre una delle tante che hanno lasciato un commento al post di Palmeri la butta sull’ironia: “Non ti sei accorto perchè non l’hanno inquadrato, ma qualcuno gli ha sparato dalla tribuna”.

