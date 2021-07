Juve a lavoro su un nuovo scambio: i tifosi pronti a far festa

Sarà un mercato fatto di tanti scambi. Gli operatori lo hanno sempre detto prima di questa sessione di calciomercato e tutte le indicazioni sembrano andare in questa direzione. La Juventus non fa eccezione. La formazione bianconera sta valutando tutte le opzioni per provare a migliorare la squadra prestando però sempre un occhio di riguardo al bilancio del club.

Lo scambio Damsgaard-Bernadeschi

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini fa il punto della situazione di mercato in casa bianconera: “Oltre a Locatelli che vuole giocare nella Juventus e di questo possibile (quanto difficile) scambio Ramsey-Pjanic con il Barcellona, c’è stato di recente un incontro per Damsgaard, nuovo obiettivo bianconero con Bernardeschi verso la Sampdoria”. Il giornalista si è anche affrettato a spiegare che le due operazioni però potrebbero essere slegate.

La speranza dei tifosi bianconeri

Non è un segreto che il percorso di Federico Bernardeschi in maglia bianconera non sia stato dei più fortunati. L’attaccante, protagonista di Euro2020 con la maglia dell’Italia, non ha trovato lo spazio che sperava di avere e non è mai riuscito ad incidere. Per lui potrebbe essere un’occasione di rinascita provare a cambiare ambiente nella prossima stagione ma non sarà un’operazione di mercato molto semplice.

Gianluca fa notare infatti che l’ingaggio dell’ex attaccante della Fiorentina può essere uno scoglio difficile da superare: “Vi sembra possibile imbastire una trattativa visto l’ingaggio di Bernardeschi? A prescindere che le due operazioni siano separata, la vedo come una boutade di qualche procuratore”. Mentre Marco sostiene: “Bernardeschi da campione d’Europa non andrebbe mai giocare alla Samp. Penso che farebbe di tutto per rimanere alla Juve”.

Ma i tifosi della Juve ci sperano visto che Damsgaard ha fatto vedere ottime cose anche all’Europeo: “Faccio fatico a pensare a una possibilità del genere viste le difficoltà per arrivare a Locatelli ma ci spero, sarebbe un grande acquisto”. Matteo invece spera: “Vado pazzo per Damsgaard, se fosse vero che la Juve ha già avuto un incontro con la Samp mi preparo ad esultare”.

