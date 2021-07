Juve, svanisce il sogno di mercato e i tifosi masticano amaro

Il Paris Saint-Germain non sembra volersi più fermare. Dopo aver portato sotto la Tour Eiffel, tra gli altri, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum, il presidente Al-Khelaïfi sembra aver messo gli occhi su Paul Pogba. In merito al ritorno in patria del centrocampista del Manchester United arrivano conferme dalla stampa francese, che ha anche rivelato come tra i due club ci sarebbero già stati i primi contatti e come l’ex Juve abbia dimostrato di gradire la destinazione.

Pobga, Psg pronto a battere la concorrenza

Senza girarci troppo intorno, su Pogba ha fatto più di un pensierino anche la Juventus. La dirigenza bianconera avrebbe, però, con molta probabilità preferito muoversi l’anno prossimo. Anche perché, il contratto del Polpo con lo United scade a giugno 2022, e, nonostante la cifra monstre messa sul piatto dai Red Devils per il rinnovo, Pogba sembra intenzionato a salutare l’Old Trafford.

Il Psg però ha fretta e Leonardo ha avviato i contatti per battere tutti (anche) sul tempo, visto del punto di vista economico, al momento, il confronto con i parigini pone praticamente ogni club europeo in una posizione di svantaggio. Avrebbe puntato anche sulla questione affettiva, la dirigenza della Juventus, ma tant’è: quando si muove il Psg diventa difficile porre resistenza. E la conferma arriva anche dalle prime indiscrezioni d’Oltralpe, che parlano di una trattava capace di arrivare a toccare i 90 milioni di euro per il solo cartellino del giocatore.

Pogba-Psg, i tifosi non gradiscono

La questione resta aperta, ma intanto sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio che ha tirato in ballo l’affetto e la delusione dei tifosi juventini e la rabbia contro un mercato faraonico che poco ha a che vedere con il fair play finanziario, senza dimenticarsi della tanto bistrattata Superlega. Una tifosa bianconera scrive sconsolata: “Dybala e Pogba in Tendenza… ma non per i motivi che vorremo noi”, riprendendo anche le voci di uno scambio Dybala-Griezmann tra il Barça e la Juve. Qualcun altro estremizza la situazione e twitta: “Si farebbe prima a mettere in vendita la Champions per consentire allo sceicco di comprarsi tutte le coppe che vuole”.

C’è chi ironizza: “devo fare attenzione che a momenti il PSG compra pure me” e chi non commenta con delusione: “che amarezza….”, “non posso sopportare l’idea di Pogba al Psg” e ancora: “Meno male che il calcio era del popolo“, “La dura realtà è che economicamente siamo la Juve e non il Psg o il Manchester City. A loro è tutto permesso in barba al fair play finanziario”, “Pogba nuovo rappresentante del calcio del popolo”. Non manca comunque chi ammette di preferire Locatelli: “meglio un ragazzo per bene che alla Juve vuol venire di corsa per coronare il sogno di una vita (Locatelli) che un mercenario pronto a scappare da ogni affetto sportivo per una trentina di sterline in più (Pogba)”.

SPORTEVAI | 20-07-2021 19:37