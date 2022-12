01-12-2022 20:56

Non è un buon momento per Vlahovic e non è certo neanche un buon momento per la Juventus. L’attaccante bianconero non sta trovando spazio ai Mondiali in Qatar, sia per uno stato di forma non ottimale sia perché il ct Stojkovic gli preferisce Mitrovic. Domani, l’ex Fiorentina proverà comunque a rendersi utile contro la Svizzera, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Vlahovic scatenato in conferenza

Una vigilia non certo tranquilla per Vlahovic, accusato di essere andato a letto con con la moglie di Predrag Rajkovic, secondo portiere della Serbia. L’attaccante della Juventus è andato su tutte le furie dopo questa notizia lanciata dai giornali.

Queste le parole di Vlahovic: “Mi dispiace cominciare così la conferenza stampa. Non credo che ci sia bisogno di commentare certe sciocchezze che sono state messe in circolazione da persone frustrate che remano contro la Nazionale. Il nostro gruppo è più unito che mai e c’è una bellissima atmosfera. Se sarà necessario agirò per vie legali per difendermi. Non ci sono problemi con il mister ed i compagni, sono pronto a dare il massimo. Se c’è da stare in panchina non ci sono problemi”.

Juventus, momento sempre più nero

C’è invece un clima molto teso in casa Juventus, dopo le dimissioni nei giorni scorsi di Agnelli e di tutto il cda. Come se non bastasse, nelle ultime ore l’Uefa ha aperto un’inchiesta sul club bianconero per “potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario”. Le conseguenze possono essere disastrose per la squadra guidata da Allegri, considerando anche i possibili sviluppi nel calciomercato di gennaio.

Juventus, Vlahovic può partire come Rabiot

Sul mercato di gennaio, la Juventus dovrà fare attenzione al futuro di Vlahovic, scontento dopo un 2022 tutt’altro che positivo: l’entourage del giocatore ha ricevuto richieste dall’estero, niente di avviato al momento ma il club bianconero dovrà fare attenzione. Ovviamente, la situazione della società può facilitare il compito delle pretendenti.