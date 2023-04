Juve, Allegri-Paredes: la lite nello spogliatoio dopo l'allenamento, i compagni intervengono

Situazione tesa tra giocatore e tecnico, che in questa stagione non lo ha mai valorizzato. Inevitabile l'addio dopo lo strappo e l'uscita dalla Champions

11-04-2023 09:21

Che non sarebbe stato un mese facile, era prevedibile ma che le tensione addirittura i litigi potessero trapelare e con una modalità così prepotente no. La Pasquetta della Juventus è incominciata con 300 tifosi sugli spalti della Continassa, in una giornata di clamore e esaltazione sportiva, con un epilogo rovinato almeno in parte da uno scontro rivelatore tra Max Allegri e Leandro Paredes, prima della grigliata prevista per celebrare questo lunedì.

Juventus, Pasquetta ad alta tensione

Secondo quanto riferisce la Gazzetta, l’argentino aveva dimostrato un certo nervosismo già durante la partitella del mattino e a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi quasi per ultimo con u passo spedito davanti all’allenatore, Allegri.

Insomma qualche segnale c’era di una lite che si sarebbe rivelata una sorta di sfogo, da parte di Paredes frustrato – dalla ricostruzione – dallo scarso impiego di questi medi da parte del tecnico livornese bianconero.

La lite Allegri-Paredes

E che non si sarebbe placata davanti ai compagni, che avrebbero assistito alla crescente tensione tra l’allenatore e il giocatore ex PSG, il quale evidentemente non solo non ha gradito le ultime scelte di Allegri ma ha accumulato, nelle settimane, dubbi e un certo risentimento nei riguardi di chi lo sta mettendo all’angolo, a suo dire.

Al culmine dello scontro verbale, Paredes sarebbe stato tranquillizzato dai compagni presenti nello spogliatoio, decidendo però di non presentarsi al pranzo organizzato anche per rinsaldare il gruppo.

Il rapporto mai decollato

Di certo il loro rapporto non è mai decollato, anzi. Nonostante l’impiego. non certo entusiasmante contro la Lazio – l’argentino ha maturato una sicurezza: che non ci sia spazio per lui nelle decisioni di Allegri, sempre più importante nel sistemo sportivo del club dopo l’uscita di scena di Agnelli e della sua dirigenza.

E ciò nonostante, dalle ricostruzioni attraverso i titoli dell’estate scorsa, fosse stato proprio il tecnico a sostenere la bontà dell’operazione con il ds Federico Cherubini pur, poi, non valorizzando il giocatore. Un mistero di complessa risoluzione, come e al pari di Dusan Vlahovic, che per tornare lo stesso forse non può più rimanere a Torino sotto la guida dell’allenatore.

E potrebbe cedere alla corte di Chelsea e Bayern Monaco che si sarebbero dimostrate interessate all’attaccante.

Il riscatto di Paredes

Tornando a Paredes, il divorzio sarebbe facilitato dagli accordi stipulati con il Psg lo scorso agosto.

L’eliminazione della squadra di Allegri ai gironi di Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto da parte della Juventus, come da contratto consentendo, in questa fase, di risparmiare venti milioni che, infatti, alla Continassa hanno già deciso di dirottare su Davide Frattesi del Sassuolo.

VIRGILIO SPORT