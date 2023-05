Juve, Allegri stizzito per la domanda sugli zero titoli: risposta dura

La Juventus ha perso contro il Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League per 2-1 e per Allegri è il secondo anno di fila senza trofei dal suo ritorno.

19-05-2023 00:21

A Budapest non ci sarà una finale tutta italiana di Europa League. La Juventus infatti è stata rimontata dal Siviglia: vantaggio di Vlahovic nel secondo tempo, pareggio immediato di Suso e rete decisiva di Lamela nel primo tempo supplementare. Saranno perciò gli spagnoli ad affrontare la Roma nell’atto conclusivo. Per i ragazzi di Allegri seconda stagione di fila senza trofei.

Juventus, le parole di Allegri dopo il ko a Siviglia

Queste le parole di Allegri al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Quando giochi queste partite così importanti i dettagli fanno la differenza. Da fare gol a prenderlo è un attimo. Sono passaggi che la squadra deve fare, specialmente chi ha poca esperienza internazionale. Abbiamo pagato sul secondo gol e poco prima potevamo fare gol noi. Stasera è stata una partita maschia con tanti falli”.

Juventus senza trofei: risposta stizzita di Allegri

Per la Juventus seconda stagione di fila senza trofei, proprio da quando è arrivato Allegri: “Chi non solleva trofei come noi ce ne sono tanti. Noi dobbiamo pensare a noi e ora al campionato dove dobbiamo arrivare secondi. Dispiace non essere arrivati in finale perché i ragazzi lo meritavano. Più di questo stasera i ragazzi non potevano fare”.

Juventus, Allegri adesso vuole finire bene in campionato

Allegri non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi: “Hanno fatto una bella partita, dopo i dettagli fanno la differenza quando hai poca esperienza internazionale. Ma non ho niente da rimproverare. Dobbiamo intanto migliorare la classifica degli ultimi due anni. Chi non ha giocato staserà avrà più rabbia ed energia per la partita contro l’Empoli”, ha concluso dopo Siviglia-Juventus.