Juventus, la novità per la panchina crea il caos sui social: tifosi bianconeri divisi

L’idea che il tecnico rivelazione del Monza Palladino possa sostituire il veterano Allegri spacca i supporter della Vecchia Signora: per molti rischia di bruciarsi come Pirlo

18-05-2023 17:53

Raffaele Palladino nuovo allenatore della Juventus: la voce ha iniziato a circolare oggi, scatenando le reazioni dei tifosi bianconeri sui social network. I supporter della Juve si dividono sull’ipotesi di vedere l’attuale tecnico del Monza, alla prima esperienza in serie A, sulla panchina oggi occupata da un veterano come Massimiliano Allegri.

Juventus-Palladino, l’ipotesi e la smentita

“Palladino dovrebbe restare a Monza, anche se la Juventus lo cerca”. Sono bastate poche parole di Paolo Berlusconi a Radio Radio per scatenare il caos tra i tifosi bianconeri sui social network. Poco dopo il tecnico della squadra brianzola ha smentito di essere stato contattato dalla Juve – “Purtroppo non mi ha chiamato nessuno”, ha detto sorridendo – ma il fatto che il suo nome sia stato accostato ai bianconeri come possibile erede di Massimiliano Allegri è bastato per generare migliaia di reazioni sul web da parte della tifoseria bianconera.

Palladino alla Juventus, i tifosi che dicono sì

Tanti i tifosi della Juventus che si sono detti entusiasti o comunque favorevoli all’arrivo di Palladino sulla panchina bianconera. “Ve lo dico con 43 giorni di anticipo: lasciate lavorare in pace Raffaele Palladino”, scrive su Twitter Gobbo Flegreo, immaginando di dover difendere il lavoro di un allenatore che, inevitabilmente, dovrebbe andare incontro a una rivoluzione tattica della Juve. “Comunque è veramente educato, gentile e preparato. Gran stile”, aggiunge Panzer. “Questo è più gobbo di Del Piero”, scrive invece Fabio, ricordando il passato bianconero del tecnico del Monza.

“Tieni il telefono acceso, Raffaele – commenta Nantucket rivolgendosi direttamente a Palladino -. Secondo me ti chiameranno presto, se è vero che non l’hanno già fatto”. E poi c’è chi, come Giuseppe, sfrutta la notizia per tornare ad attaccare Allegri: “Se fosse vero che la Juve cerca Palladino Allegri dovrebbe dimettersi immediatamente perché anche un ragazzino che ha allenato per soli 8 mesi viene considerato, giustamente, migliore di lui”.

Fabio, invece, mette in relazione le voci su Palladino con il possibile arrivo del nuovo d.s.: “Secondo me con il prossimo arrivo di Giuntoli Allegri non è più allenatore adatto. Arriverà un tecnico con idea di gioco moderna e che faccia crescere i giocatori a disposizione, quello che in questi due anni non è accaduto”.

Palladino come Pirlo: il no di una parte degli juventini

Di contro, tra i tifosi della Juventus c’è anche chi ritiene Palladino acerbo per poter guidare una squadra come la Juventus. “Vi state eccitando per uno che ha fatto bene 5 mesi. No, io non lo vorrei ora, meglio che si faccia un’altra stagione a Monza. Non deve fare come Pirlo che ha subito accettato bruciandosi”, commenta Danilo.

Di tono simile il parere di Lorenzo: “Se devi andare a prendere Palladino, adesso, tanto valeva tenersi Pirlo che aveva già fatto un anno di ambientamento alla Juventus”. “Palladino, stai pure bene a Monza, non ti preoccupare”, scrive BeaJuve, rigettando l’idea. “Palladino il dopo-Allegri… Ahahahahah”, il commento irriverente di Salvo.