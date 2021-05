Juve, la risposta dei tifosi al messaggio di Cristiano Ronaldo

Era un addio o un a presto rivederci il messaggio nascosto di Ronaldo che è partito per Lisbona dopo la fine del campionato lasciando un post su Instragram dalla duplice lettura? Cr7 sostiene di aver “raggiunto il traguardo che mi ero prefissato il primo giorno del mio arrivo in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, ed essere poi il miglior giocatore e il capocannoniere”, si è giustificato dalle accuse di voler solo pensare ai record (“Ho sempre detto che non sono io a rincorrere i record, sono i record a rincorrere me”) e ha aggiunto: “Grazie a tutti quelli che hanno viaggiato con me. Restiamo insieme”.

La riposta dei tifosi della Juve a Ronaldo

Centinaia i commenti sui social: “Che se ne vada il prima possibile. Con lui non esisterà mai una squadra. Gioca solo per la sua vanagloria” o anche: “Io vi ricordo che PRIMA di Ronaldo i campionati li vincevamo a febbraio e si arrivava, qualche volta, anche in finale di Champions. Invece CON Ronaldo l’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto di un punto e quest’anno siamo arrivati QUARTI a -13 dalla prima, roba che non vedevamo dalla stagione di Del Neri, e in Champions fuori agli ottavi con Lione e Porto. Oltre al fatto che pesa a bilancio 87 milioni annui tra ingaggio e ammortamento, quindi con lui in rosa di investimenti non se ne possono fare”.

C’è chi nota: “Ronaldo “saluta” la Juve esaltando i risultati personali raggiunti. Tutti tranne uno, quello per cui fu acquistato, con il risultato che la Juve ha fatto peggio di quando lui non c’era, in Europa e pure in Italia, e lui ha smesso di giocarsi la Champions. Obiettivi raggiunti!”. Un altro osserva: “Ronaldo sarà anche il capocannoniere, ma preferisco avere uno che sa stare anche in panchina, che non la devi per forza sempre dare a lui, e che giochi per la squadra”. Non mancano coloro che però non pensano a un messaggio di addio: “Ma solo io nel messaggio di Ronaldo non leggo nessuna parola che mi porti a pensare a una sua partenza? Dice di aver raggiunto obiettivi che si era prefissato, ringrazia chi gli ha permesso di vincere in più nazioni, parla di restare uniti (immagino come squadra)”.

SPORTEVAI | 25-05-2021 11:26