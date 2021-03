Juve, attacco a Ronaldo: "Ha perso la ragione". Arbitro verso lo stop

Il brutto intervento di Cristiano Ronaldo su Alessio Cragno durante Cagliari–Juventus continua a far discutere, a due giorni dalla partita. Al 14′ CR7 con la gamba alta ha colpito sul volto il portiere dei sardi: l’arbitro Calvarese ha optato per la sola ammonizione, facendo esplodere la polemica.

L’agente del portiere, Graziano Battistini, a Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso così: “Ronaldo non ha fatto quell’intervento per far del male ad Alessio, su questo non ci sono dubbi. Però la foga della ricerca del gol gli ha fatto perdere la ragione. È stato istintivo. L’intervento però era evidentemente da rosso. Per fortuna Cragno sta bene e non è andato all’ospedale”.

Il dito è puntato soprattutto contro l’arbitro e il VAR: “Il VAR non è intervenuto e penso che questo sia discutibile. Penso che ci sia stato un po’ di timore reverenziale nei confronti di Ronaldo, che è un campionissimo ma il VAR doveva intervenire”.

“Il Cagliari mi ha sorpreso perché si sono tutti comportati da signori e alla fine sono passati anche da coglioni… Dovevano richiamare l’attenzione dell’arbitro. Cragno aveva dei punti provvisori e stamattina doveva valutare se metterne altri. Non l’ho sentito e non mi ha detto se Ronaldo l’ha chiamato, di sicuro però non ho dubbi sulla sua sportività”.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli sarebbe pronto a fermare per qualche turno sia Calvarese sia Chiffi, rispettivamente arbitro e addetto al VAR, per la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo. Per Rizzoli, il direttore di gara ha sbagliato a non ritenere quello del portoghese un “grave fallo di gioco”, e Chiffi avrebbe dovuto richiamarlo, nei minuti successivi in cui il gioco era fermo per le cure al portiere dei sardi.

OMNISPORT | 16-03-2021 11:18