Juve, c'è il piano per liberarsi di un esubero: i tifosi fanno festa

Doveva essere il valore aggiunto del centrocampo bianconero, il calciatore polivalente dotato di estro e piede fatato capace di illuminare la manovra della squadra. Invece, in tre stagioni, Ramsey si è visto più in infermeria che in campo. Dal 2019 il talento della nazionale gallese, prelevato nell’estate 2019 dall’Arsenal e pagato sette milioni (netti, ovviamente) a stagione, ha collezionato la miseria di 49 apparizioni in campionato con la maglia della Juventus. Nei giorni scorsi è tornato in gruppo, potrebbe ritagliarsi uno spezzone per la gara contro la Fiorentina. Ma il suo futuro sembra segnato.

Juve-Ramsey, la soluzione per il divorzio a gennaio

Anche Ramsey, che alla Juve è quasi sempre infortunato ma che non salta praticamente mai gli impegni con la sua nazionale, vorrebbe cambiare aria. Ma chi potrebbe assicurargli un ingaggio tanto consistente, soprattutto alla luce delle ultime stagioni poco felici e contrassegnate da tanti problemi fisici? I dialoghi con la Juve sono in corso e, come rivela l’edizione torinese del Corriere, negli ultimi giorni sta prendendo corpo un’ipotesi: la risoluzione consensuale dell’accordo. La dirigenza della Juve e lo staff di Ramsey sono in costante contatto. Per chiudere subito il gallese vorrebbe una buonuscita piuttosto consistente, che la Juve non sembra intenzionata a riconoscere. Ma a gennaio le pretese potrebbero essere meno alte.

Ramsey via in inverno? Gli juventini ci sperano

I sostenitori bianconeri si augurano che la situazione si sblocchi, in modo da liberare una casella a centrocampo per un nuovo innesto. “Ramsey è stata la più grossa delusione degli ultimi anni, anche più di Rabiot“, sentenzia un fan. “Io vorrei dare un giudizio sul suo conto, ma praticamente non l’ho mai visto in campo”, un altro commento graffiante. “Ennesimo errore di una dirigenza bollita e spaesata, alla Juve servono campioni pronti”. E ancora: “Via Ramsey dentro Tchouameni e a gennaio svoltiamo”. Ma c’è chi pensa sempre a un vecchio amore: “E se lo mollassimo al Manchester in cambio di Pogba?”.

