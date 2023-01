La Juventus prepara il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ed è pronta a giocarsi la carta dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva per ribaltare la sentenza sul caso plusvalenze

31-01-2023 11:59

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Dopo la pubblicazione da parte della Corte d’Appello federale delle motivazioni che hanno portato alla condanna della Juventus per il caso plusvalenze, con i 15 punti di penalizzazione in classifica e l’inibizione del quadro dirigenziale, i bianconeri preparano il ricorso al Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva, con un’arma importante da giocarsi e che potrebbe portare a ribaltare la sentenza: l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Juve alla ricerca di un vizio di forma

Come oramai risaputo, per spingere il Collegio di Garanzia del Coni a rivedere la legittimità della sentenza della Corte d’Appello, i legali della Juventus devono riuscire a individuare un vizio forma che permetterebbe di giungere a un esito positivo del ricorso. Un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale è l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso richiamato solo qualche giorno fa dal Procuratore federale, Giuseppe Chiné, per legittimare la richiesta dei punti di penalizzazione nella sua requisitoria e sui cui i legali della Vecchia Signora hanno già iniziato a spingere.

Il famoso articolo 4 che può aiutare la Juve

Ma di che cosa si tratta? L’articolo 4 è il cosiddetto articolo sui “doveri di lealtà, correttezza e probità”, che si collega con l’articolo 8, che definisce invece la sanzioni (penalizzazione di punti in classifica inclusa). Tutto, però, parte dalla prima sentenza, quella dell’aprile 2022, in cui la Juventus venne assolta, e poi revocata dalla Corte dopo l’istanza della Procura federale per le “nuove prove raccolte” che hanno condotto alla modifica della sentenza e, quindi, a penalizzazione e sanzioni.

Il cavillo su cui la Juve può avere gioco e poggiare le proprie speranze resiste nel fatto che le nuove sanzioni devono per legge essere previste dagli stessi capi d’accusa presentati all’inizio del processo; quindi, quelli su cui si basa la sentenza di inizio 2022. Sentenza che non vede contestato alla società bianconera proprio l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il riferimento resta, infatti, confinato a primi due comma dell’art. 6 sulla responsabilità diretta e oggettiva del club sull’operato dei suoi rappresentanti e dirigenti e il comma 1 dell’art. 31 quello, cioè, sugli illeciti amministrativi come le plusvalenze.

La posizione della Juventus

La Procura rifugge, però, dall’accusa della contestazione di un illecito non presente nella prima sentenza, visto che in quella sede la violazione dell’art. 4 era stata contestata ai dirigenti coinvolti. Di conseguenza, la sanzione della penalizzazione può essere comunque addebitata alla Juventus, in quanto responsabile direttamente e oggettivamente del proprio quadro dirigenziale.

Una motivazione che gli avvocati del club non reputano congrua e sulla quale faranno leva, come già espresso nel corso dell’udienza della Corte d’Appello, quando avevano sottolineato come: “L’art. 4 non sia espressamente richiamato nella contestazione contro la società, oltre al 31 c’è solo il 6. Non si possono integrare due illeciti rispetto allo stesso fatto”.

A rispondere dell’art. 4, infatti, devono essere i soggetti dell’art. 2 del Codice, che spiega come “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici”, cosa che, invece, non è successa nell’ultima sentenza, e su cui la Juventus baserà gran parte della propria difesa. Toccherà il Collegio di Garanzia sciogliere ogni dubbio, i bianconeri sperano che si possa arrivare a una sentenza differente.