26-01-2023 10:35

Il terremoto “plusvalenze” che ha scosso il mondo Juventus negli ultimi mesi si è fatto sentire, con ben 15 punti di penalizzazione in campionato per i bianconeri e con le dimissioni di Agnelli e dell’intero Cda. Adesso, la squadra di Allegri è a -14 dalla zona Champions, obiettivo minimo del club dopo gli ultimi due anni complicati.

Juventus a lavoro per annullare la penalizzazione

Al momento, la distanza col quarto posto sembra incolmabile. La speranza in casa Juventus però è viva, non tanto però per una rimonta in campo dei bianconeri, ma per una cancellazione dei punti di penalizzazione. Il club, a tal proposito, sta lavorando parecchio e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe un’idea chiara per sistemare la faccenda.

Juventus, il mistero della “nota 10940”

Come riporta il Corriere della Sera, nelle ultime ore sta tenendo banco il mistero della “nota 10940” datata 14 aprile 2021. Per gli inquirenti un carteggio (con la Covisoc) privo di interesse in quanto «non costituiva atto d’indagine», per la difesa bianconera invece un documento talmente importante da poter portare all’inammissibilità dell’intero processo.

La Juventus infatti, insieme ad altri club come Pescara, Parma e Sampdoria, ha chiesto più volte di prendere visione della “nota 10940” che la Procura Federale ha inviato alla Covisoc. Il procuratore Giuseppe Chiné però non ne vuole sentir parlare, in quanto la nota «non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare».

Juventus, sorgono delle domande

Tante domande però sorgono spontanee: cosa ci sarà mai scritto in quella nota? Perché la Juventus ha la premura così tanto di visionare quel carteggio? Perché Covisoc e Procura hanno così a cuore che non sia messa a disposizione della controparte? Al momento nessuno sa dare grandi spiegazioni, ma nei prossimi giorni il mistero della “nota 10940” potrebbe essere svelato.