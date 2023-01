Juve, in estate un nuovo direttore sportivo?

Se queste sono le soluzioni per l’immediato, già prima dell’inibizione di Cherubini si ventilavano possibili nuovi innesti nell’organigramma della Juventus. In estate potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo, ma molto dipenderà dal piazzamento finale in classifica e da possibili nuovi sconvolgimenti determinati dai prossimi processi in arrivo. Allegri aveva indicato nel milanista Massara un profilo a lui gradito per pianificare la ricostruzione. Ma si continua a parlare con insistenza di Giuntoli, il ds del Napoli dei miracoli, oltre che di Rossi del Sassuolo.

Juventus, il nuovo capo dell’area tecnica è Francesco Calvo

La Juventus nel corso del pomeriggio ha comunicato la nomina di Francesco Calvo come nuovo capo dell’area tecnica prendendo di fatto il posto che nelle ultime stagioni è stato occupato da Maurizio Arrivabene. Calvo, già chief of staff della società bianconera, ora ricoprirà il ruolo di “Chief Football Officer” e guiderà l’area sportiva che può contare sulla presenza di Cherubini, Stefano Braghin e Paolo Morganti. La scelta della Juventus, dopo l’inibizione di Cherubini, permette a Calvo di coprire il ruolo con un dirigente in grado di ottemperare ai ruoli ufficiali (trattative di mercato e non solo) ma lasciando comunque un ruolo allo stesso Cherubini, che opererà ancora dal punto di vista strategico.