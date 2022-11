14-11-2022 22:22

Il cammino verso Qatar 2022 è iniziato e i nazionali stanno raggiungendo i rispettivi ritiri per la preparazione finale in vista dell’esordio al Mondiale. Non è stato da meno Dusan Vlahovic che, dopo aver saltato le ultime cinque gare con la Juventus, si è aggregato ai suoi compagni di nazionale, trovando il modo per far arrabbiare i tifosi della Vecchia Signora.

Juve, sprint finale senza Vlahovic

Sei vittorie nelle ultime sei, così si è chiuso il 2022 della Juventus di Massimiliano Allegri, che ha imposto un netto 3-0 alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri e si è presa il terzo posto solitario in classifica a due lunghezze dai campioni d’Italia del Milan e a dieci da un Napoli che sta disputando un campionato a sé. Uno sprinti finale che ha visto Vlahovic protagonista solo nel derby della Mole deciso a meno di 20′ dal novantesimo in spaccata su azione d’angolo. Poi, il serbo è stato costretto a fermarsi per la pubalgia e, da allora, non si è più visto in campo.

Un’assenza, quella di Vlahovic, che, evidentemente, non è pesata per i colori bianconeri e che, anzi, ha portato Allegri a ritrovare nuove soluzioni e nuove energie, rispolverando un Kean inguardabile contro il Torino e capace di andare a segno quattro volte nelle ultime cinque uscite che, in realtà per lui sono solo tre e mezza, vista l’assenza del derby d’Italia contro l’Inter e l’ingresso al 62′ contro il Lecce.

In tutto questo, Vlahovic ha assistito da spettatore alle vittorie dei compagni contro Empoli, Lecce, Inter, Verona e Lazio. Successi importanti, impreziositi da altrettanti clean sheet, per una evidente ritrovata solidità difensiva ed un grande equilibrio di squadra. Sicurezze che potrebbero anche far riflettere Allegri, quando a gennaio rientreranno pienamente nei ranghi giocatori del calibro di Chiesa, Pogba, Di Maria e lo stesso Vlahovic.

Juve, la scelta di Vlahovic che fa arrabbiare i tifosi

La Juve gira anche senza il suo ariete e le dichiarazioni di Allegri prima della gara contro la Lazio in merito all’assenza del numero nove non hanno fatto altro che scaldare l’ambiente. “Vlahovic non se la sente. Si è allenato parzialmente in gruppo, ma ci ho parlato e mi ha detto che domani non se la sente”, ha ammesso il tecnico toscano in conferenza stampa scatenando un vero e proprio putiferio attorno all’ex Fiorentina e facendo infuriare i tifosi.

Tifosi che, anche oggi, non hanno mancato di manifestare tutto il proprio disappunto dopo che, a poche ore dalla gara contro i capitolini, quello stesso Dusan Vlahovic, come riportato da tuttomercatoweb.com, ha iniziato ad allenarsi regolarmente con la propria nazionale in vista del Mondiale in Qatar che aprirà i battenti il prossimo 20 novembre. La Serbia scenderà in campo il 24, in uno dei match più attesi del primo turno dei gironi, quando l’undici guidato in panchina da Dragan Stojkovic se la vedrà con il Brasile. Appuntamento a cui Vlahovic non vuole assolutamente mancare.

Sui social, i tifosi della Vecchia Signora dimostrano di non gradire il ritorno in campo a pieno regime del serbo e commentano con rabbia. Qualcuno scrive: “Si stava risparmiando per il Mondiale, è chiaro” e ancora: “Speriamo di venderlo in fretta prima che valga meno dei 70 milioni che lo abbiamo pagato”. Un altro tifoso guarda il lato positivo e scrive: “La Juve ha vinto lo stesso“, mentre non manca chi ci va giù pesante e commenta: “Si deve infortunare alla prima“.