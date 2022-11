14-11-2022 10:12

Era la sesta volta che Massa veniva chiamato ad arbitrare una sfida tra Juventus e Lazio (la terza a Torino): il bilancio era di un successo capitolino (la Supercoppa italiana del 2017), 2 pareggi e altrettanti k.o con un precdente particolare. Nel marzo del 2021 Massa si rese protagonista di una decisione simile a quella di Di Bello che ha scatenato le ire del Verona nel turno infrasettimanale. Il fischietto di Imperia aveva infatti diretto Juventus-Lazio due stagioni fa, finendo nel cuore delle polemiche per un rigore non assegnato alla Juventus ricorda molto da vicino l’episodio di Danilo in Verona-Juventus, ma come se l’è cavata ieri?

Juventus-Lazio, solo tre ammoniti per Massa ma tutti in pochi minuti

Ha tenuto in pugno la partita senza dover fischiare troppo ieri per Juventus-Lazio Massa. Solo tre ammoniti: Gatti, Bremer (J) e Milinkovic-Savic (L). La curiosità è che arrivano racchiusi nel fazzoletto di pochissimi minuti.

Il primo giallo al 25′: errore di Gatti che atterra Felipe Anderson cercando di rimediare e commette fallo. Al 27′ Bremer si fa saltare da Pedro e nel tentativo di fermarlo usa anche le mani, un minuto dopo ammonito anche Milinkovic-Savic che blocca fallosamente Gatti che aveva dato via ad una ripartenza.

Juventus-Lazio, proteste sul secondo gol di Kean

L’unico episodo dubbio al 54′, in occasione del secondo gol della squadra di Allegri realizzato ancora da Kean. Potente diagonale sinistro di Kostic, Provedel respinge ma nulla può sul tap in a porta vuota dell’attaccante. Dopo un rapido check del VAR Massa ha confermato il gol.

Juventus-Lazio, per Cesari regolare il gol bianconero

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset, a Pressing su Italia1, promuove la prova di Massa e dice: “ottima direzione di gara da parte di Massa. Un solo caso da analizzare, ovvero la seconda rete di Kean. Le proteste non sono per la parte finale dell’azione ma per il contatto a centrocampo tra Romagnoli e Milik, c’è un reciproco contatto tra i due, Milik gli tira la maglia ma la palla arriva a Cataldi, il giocatore della Lazio non si accorge che arriva Milik che gli toglie la palla ma in maniera regolare, quindi giusto convalidare la rete”.