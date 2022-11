14-11-2022 07:55

Era l’undicesima volta che l’arbitro Chiffi dirigeva l’Inter tra serie A e coppa Italia. Con il fischietto patavino erano arrivate in precedenza 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta per i nerazzurri che ora aggiornano le statistiche favorevoli grazie al successo per 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta ma come ha arbitrato ieri Chiffi al Gewiss Stadium nella gara rocambolesca vinta soffrendo dalla squadra di Inzaghi?

Atalanta-Inter, Chiffi non fa sconti e fischia tanto

L’arbitro Chiffi sin dalle prime battute ha fatto capire chiaramente di non tollerare il gioco duro, fischiando molto e tenendo in pugno la gara. Il primo episodio importante arriva al 22’ in occasione del rigore fischiato a favore dell’Atalanta: Zapata cade in area contrastato da de Vrij che con la coscia sinistra sbatte su quella dell’avversario.

Atalanta-Inter, per Marelli giusto il rigore su Zapata

A fare chiarezza è Luca Marelli. Il moviolista di Dazn promuove l’operato di Chiffi e spiega: “Buona prova di Chiffi, ci sono state due criticità. Il primo è il rigore di De Vrij su Zapata, Chiffi è in buona posizione e indica il dischetto: non c’è ammonizione perché De Vrij cerca il pallone. Zapata trascina il piede ma non ci sono dubbi, il contatto è coscia-coscia.

Qualcuno ha chiesto l’ammonizione per il difensore olandese dell’Inter: “Possibile giallo? Capisco chi dice che ci possa stare, però la posizione è molto defilata: non si può parlare di chiara occasione da rete, oppure di azione potenzialmente pericolosa, giusto evitare il cartellino”.

Atalanta-Inter, il rosso a de Vrij non sarebbe stato un errore

Il secondo episodio vede ancora protagonista de Vrij. Marelli chiarisce: “Qualche dubbio in più nel secondo tempo per il fallo sempre di De Vrij su Hojlund: per il rosso con DOGSO servono quattro elementi. Ce ne sono due, il numero dei difendenti e la posizione. Contro, c’è Skriniar che è indietro ma sta recuperando e poi il fatto che il fallo si concretizzi a 40 metri dalla porta. Qualche dubbio rimane, e quindi la decisione di Chiffi sarebbe rimasta uguale anche col VAR: se avesse estratto il rosso il VAR non sarebbe intervenuto. Io ho qualche dubbio, non trovo sbagliato il giallo però è una decisione che si presta a discussioni”.