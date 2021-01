Juve: fa una battuta sul derby, bufera su telecronista Sky

Come se non bastassero le polemiche sulle scintille dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku il derby Inter-Milan di Coppa Italia innesca un’altra bufera, stavolta indirettamente. A finire di mezzo è la Juventus e una battuta, goliardica, forse infelice dato il suo ruolo, da parte di un telecronista di Sky Sport tra le cui stories di Instagram è spuntato un riferimento polemico ai bianconeri che non è piaciuto a tantissimi utenti della rete. Il giornalista in questione, Maurizio Compagnoni ha provato a smarcarsi dall’accaduto ma la ridda di critiche non sembra essersi placata.

Il derby, la Juve e l’arbitro Valeri: Compagnoni la tocca piano

Non solo lo scontro tra maschi Alpha tra Lukaku e Ibrahimovic, un altro episodio insolito successo nel derby Inter-Milan di Coppa Italia è stato l’infortunio dell’arbitro Valeri che nel finale di gara ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare lasciando cartellini e fischietto al quarto uomo, Chiffi.

In rete qualcuno ci ha costruito la più classica delle battute sui presunti favori arbitrali nei confronti della Juventus, e allora ecco che il meme è servito: “Per la prima volta in un derby si infortuna un giocatore della Juve” con l’immagine di Valeri che abbandona il campo. Battuta che è comparsa anche sulla bacheca delle stories di Instagram del telecronista di Sky, tra i più apprezzati e importanti, Maurizio Compagnoni.

Battuta Juve-arbitri: Bufera su Compagnoni

La cosa non è sfuggita al pubblico inflessibile della rete che ha subito rivolto la propria rabbia sui social verso Compagnoni. A poco o nulla sono servite le scuse parziali dello stessa telecronista che ha spiegato l’accaduta a metà tra una svista e una sorta di hackeraggio esterno. “Un telefono che “impazzisce” scrivendo un testo in autonomia e pubblicando, sempre in autonomia, la storia su IG: Compagnoni non ha un cellulare, ha in mano Skynet di Terminator” ironizza qualcuno, “Intanto cara SkySport un tuo dipendente imparziale e dedito al suo lavoro ecco che pubblica una storia e poi dopo dice che non sa come sia finita lì “.

“Mi piaceva almeno Compagnoni, che delusione” hanno scritto in molti, “Sinceramente? Anche io, anche perché Compagnoni è veramente uno dei più equilibrati e competenti telecronisti che abbia mai sentito”, “Caro #Compagnoni, non c’è nessun bisogno di scusarsi. Sappiamo benissimo come la si pensa in talune redazioni” ma c’è qualcuno che prova a difenderlo “Ma solo io credo nella buona fede del bravo telecronista?”

SPORTEVAI | 29-01-2021 09:05