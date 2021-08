Juve, finalmente è fatta per Locatelli: polemiche e ironia dal web

Dopo mesi di tira e molla infiniti, Massimiliano Allegri avrà il suo innesto a centrocampo. La Juventus avrebbe infatti trovato l’accordo con il Sassuolo per portare sotto la Mole il nazionale azzurro, Manuel Locatelli. Una trattativa complessa, condotta al ritmo di una partita di scacchi, una mossa alla volta, fino allo scacco matto di oggi.

Un vero e proprio scacco al re, viste anche le condizioni con cui il fresco campione d’Europa arriverà alla Continassa: prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro (compresi parte fissa e bonus semplici) più altri bonus più difficili. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, di fatto, il riscatto scatterà al primo punto conquistato dalla Juventus nel girone di ritorno della prossima stagione (2022/2023). Il Sassuolo, avrà inoltre una percentuale dal 10% fino al 20% (in base ad alcune condizioni) sulla futura rivendita.

Locatelli-Juventus, giocatore a Torino nelle prossime ore

Proprio il riscatto senza se e senza ma ha convinto i dirigenti neroverdi del Sassuolo ad accettare la proposta della Juventus. C’è però anche da dire che a giocare un ruolo importante è stata la volontà di Locatelli, che non ha mai fatto nulla per nascondere la volontà di vestire il bianconero.

Nelle prossime ore, saranno fissate le visite mediche di rito, che potrebbero essere svolte già domani, poi si procederà finalmente con il firma sul contratto che legherà l’ex centrocampista del Milan alla Juventus fino al 2026. Sui social, i tifosi juventini applaudono la propria dirigenza. C’è chi scrive: “Ottimo colpo, attualmente uno dei migliori centrocampisti d’Europa”, “Finalmente una buona notizia”, “Affare top“.

Locatelli alla Juventus scatena la polemica sul web

Chi invece dimostra di non gradire, sono i tifosi delle altre squadre, che non mancano di polemizzare e di lasciarsi andare all’ironia. Qualcuno twitta: “Avevate dubbi??? Hanno tirato avanti la finzione per arrivare alla soluzione vantaggiosa e comoda per la Juventus… Poteva una società amica come il Sassuolo pretendere il giusto??? Giammai…” e ancora: “se lo voleva l’Arsenal erano 50mln se però lo chiede la Juve lo sconto del 25%“.

Qualcuno si chiede: “Ma alla cassa gli danno anche i bollini per i piatti….?” e un altro tifoso si sfoga: “Questi privilegi sono riservati solo alla Juve, è questo che mi rode”, “Che barzelletta tanto sono un club solo”. “Obbligatorio ma intanto per 2 anni è gratis E il Sassuolo non ne prende manco 1… Complimentoni!!!“, “Ahahahhahah ma che roba è? Ma stiamo scherzando. Siamo il terzo mondo calcistico solo in Italia esistono queste trattative”. Sull’argomento twitta anche il giornalista Fabrizio Biasin, che scrive: “Locatelli alla Juve in prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto nel 2023 a 35 milioni, pagabili in 5 anni. Quanto a condizioni il Sassuolo ha superato sulla destra quelli di Poltrone & Sofà“.

SPORTEVAI | 17-08-2021 16:38