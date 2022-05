21-05-2022 23:09

Nella partita dei tanti addii, la Juventus esce dal Franchi con una sconfitta che non cambia nulla per la classifica dei bianconeri e manda in estasi la Fiorentina e la riporta in Europa, con la qualificazione alla seconda edizione della Conference League. La Juve lascia l’iniziativa alla Viola fin dai primi minuti. Il vantaggio, all’ultimo secondo del primo tempo, arriva con la zampata di Duncan che non lascia scampo a Perin e, ancora, nel finale di gara con il rigore trasformato da Nico Gonzalez, che spiazza Pinsoglio e fissa il 2-0. Sui social, i tifosi non nascondono la delusione.

Juve, il dato che fa infuriare i tifosi

Sfogliando le statistiche, emerge una gara in pieno controllo per la Viola, con la Juventus con solo il 33% di possesso palla e, soprattutto, un unico tiro, nemmeno verso la porta di Terracciano. Sui social c’è chi scrive: “Sta cosa di fare ZERO tiri in porta è inquietante ma anche affascinante. Da studiare” e poi: “33% di possesso palla, 1 tiro, 0 tiri in porta. La Juve. E bisogna subirci pure la setta che continua a difenderlo” o anche: “Ci vuole grandissimo impegno per non tirare mai! Grandi!”, “La Juventus chiude il campionato così come preferisce il suo allenatore: 0 tiri in porta viola. Bravo Allegri“.

Juve, Bernardeschi nota positiva di serata?

C’è, però, una cosa che fa felici i tifosi della Vecchia Signora, che colgono l’occasione della serata non proprio da ricordare di Bernardeschi all’ultima con la maglia bianconera, dopo il mancato accordo per il rinnovo in settimana. Sui social c’è chi scrive: “Bernardeschi all’ultima sta facendo di tutto per non farsi rimpiangere! Grazie… vai dove puoi rischiare le giocate senza che ti bestemmiamo” e anche: “Se penso che questa è l’ultima partita di Bernardeschi mi vengono le lacrime agli occhi. Dalla felicità“, “Guardarlo fare queste cose sapere che è l’ultima volta che lo guarderò fare certe cose fa di questa partita una partita stupenda, cmq vada”, “Sto lacrimando di gioia all’idea che non vedrò più Bernardeschi“.

Juve, i tifosi ne hanno pe tutti

Ma è tutta la Juve a far arrabbiare i tifosi che si sfogano. “Anche questa è persa, questa squadra ha poco orgoglio“, scrive sconsolato qualcuno, oppure: “70 minuti nessun tiro in porta Allegri che vergogna. Spengo. Non è la mia Juve“, “Andate a casa per favore” e poi: “Ora che il gioco dato da Allegri faccia schifo lo sanno anche le pietre. Ma qui andiamo oltre, qui c’è gente che non è in grado di fare uno stop, un passaggio da 5 metri. Qui ci sono delle schiappe inaudite“, “La classica Juventus di Allegri. Senza Idee, senza logica, senza Senso“.

Juve, i tifosi salvano solo Chiellini

I pochi complimenti di serata, i tifosi della Juve li riservano a Giorgio Chiellini, titolare e uscito proprio in occasione del vantaggio delle Fiorentina con il volto sanguinante per un colpo sopracciglio. Su Twitter un tifoso saluta così il centrale: “Guerriero fino alla fine. Grazie di tutto, Giorgio. Il tuo sarà un vuoto incolmabile”, qualcun altro scrive: “Arrivederci Giorgio. Hai chiuso con il tuo marchio di fabbrica… da lottatore ma sempre sportivo e con il sorriso. Mancherai…”, “Chiellini chiude con il volto insanguinato. Un’immagine che la dice lunga sulla sua carriera epica, da guerriero! Grazie ancora per questi 17 anni e le 561 presenze (3° nella storia Juve)…tante col turbante in testa“.

