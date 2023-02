A presidiare, sui social, è stato Massimiliano Allegri con la sua indubbia prepotenza verbale (anche se di reazione) ma non è di certo l’unico a suscitare attenzione sui social. Infatti, ancora oggi, l’esplosione di indignazione da parte del capitano Leonardo Bonucci occupa i pensieri degli juventini che hanno inevitabilmente concentrato la loro rabbia sulla rete di Gaetano Castrovilli, annullata dall’arbitro Fabbri per fuorigioco, nella sfida tra Juventus e Fiorentina.

In quei concitati momenti, oltre alla lite di Allegri con un tifoso, si è reso protagonista di un episodio anche Leonardo Bonucci. In un video circolato nelle ultime ore sui social network, si vede il difensore e capitano della Juventus prendersela con Lorenzo Venuti: il calciatore della Fiorentina si era alzato dalla panchina per festeggiare la rete del pari con i compagni, provocando probabilmente alcuni avversari.

Subito dopo la revisione al VAR, Bonucci ha però risposto urlando nei suoi confronti:

#Bonucci after the disallowed goal to #Fiorentina towards Venuti

“GO SIT UP, COME ON SIT”

pic.twitter.com/YT0SeAWvkJ

— 🎥 All JuveCast🎙 🏳️🏴 (@AllJuveCast) February 13, 2023