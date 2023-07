Juve, Giuntoli: "Dobbiamo tornare a essere competitivi e sostenibili"

"Porto mia esperienza in un club prestigioso"

18-07-2023 18:34

“Da fuori non penso ai problemi degli altri, alla fine conta quello che faremo da qui in avanti, quello che mi ha chiesto la società è di tornare a essere competitivi e sostenibili perché il mondo va in questa maniera, dobbiamo dare un occhio ai conti e alla storia della Juventus per tornare a essere competitivi in Italia e nel mondo – così Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juve – La mia storia parla chiaro: ho fatto 6 anni in un club e 8 in un altro. Cerco di fare tanto con quello che ho a disposizione e cerco di portare la mia esperienza in questo club prestigioso”.