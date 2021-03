Juve, i dubbi di Buffon spaventano i tifosi

Una stagione difficile per la Juventus e per tanti dei suoi protagonisti. In casa bianconera si comincia a ragionare in chiave futura e molto si parla anche del destino dei cosiddetti senatori. Il primo anno di Andrea Pirlo non è stato certo fortunato con i bianconeri che hanno dato l’addio alla Champions contro il Porto e sembrano tagliati fuori dalla corsa scudetto con largo anticipo.

Rifondazione

In una situazione del genere è scontato ascoltare la parola “rifondazione”. In molti vorrebbero infatti una Juventus capace di ripartire quasi da zero, affidarsi ai giovani comunque presenti nella rosa come Chiesa, De Ligt, Arthur e McKennie per dare vita a una nuova avventura bianconera. E per farlo forse è anche necessario dire addio ai giocatori della Vecchia Guardia.

Tra i sacrificati in questa situazione ci potrebbe essere anche Gianluigi Buffon. Il portierone è tornato a Torino lo scorso anno dopo la brevissima parantesi con il Paris Saint Germain e ora potrebbe decidere di andare via nuovamente. La Gazzetta dello Sport parla dei dubbi del calciatore: “Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla Juventus e pensava di fare qualche presenza in più. Verso l’addio ai bianconeri per fare il titolare, ma cerca un top club altrimenti valuta lo stop”.

La reazione dei social

I dubbi del portiere scatenano subito i tifosi. Quelli della Juventus sono divisi sul giocatore tra quelli che lo vorrebbero ancora in bianconero per guidare la transizione in questa fase molto delicata e chi invece ritiene sia giusto per la società ripartire da un gruppo nuovo, con altri leader. “La Gazzetta entra nella testa delle persone durante la sosta delle nazionali”, scrive uno scettico Alessandro. Mentre Daniele scrive: “Voglio troppo bene a Gigi per scrivere quello che penso”. Luca è invece critico nei confronti del portiere: “Sinceramente da juventino posso dire che Buffon ha un po’ stancato con questi capricci da ragazzino”.

Sono tanti i tifosi bianconeri convinti che sia il momento di voltare pagina come spiega Michele: “Eterna gratitudine al più grande portiere di tutti i tempi per essere rimasto in bianconero anche nei momenti più bui. Ma è giusto che la società vada oltre e che lui sappia trovare il giusto percorso nel fine di una carriera strepitosa”. E per la rifondazione è anche Giovanni: “La conferma che bisogna svoltare, via i tre senatori, via chi gioca benissimo ma solo per se stesso, via i mediocri strapagati, via l’unico Maestro senza esperienza, via i dirigenti che hanno partorito tutto questo”.

SPORTEVAI | 29-03-2021 09:30