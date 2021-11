Juve, i fan bocciano l’affare di mercato: "Non ha la dote che serve"

14-11-2021 14:21

Occhi aperti sul mercato, con un grande obiettivo: portare a Torino un centrocampista capace di dare quantità e sostanza alla linea mediana di Allegri. La Juve è attiva, vigile e continua a imbastire trattative per rafforzare una rosa che in questo primo scorcio di stagione ha mostrato tante, forse troppe lacune. L’ultimo giocatore accostato alla Vecchia Signora sembra rispondere alle esigenze tecniche e societarie dei bianconeri. Si tratta infatti di un mediano giovane, con esperienza internazionale e che soprattutto arriverebbe a giugno da svincolato (oppure a gennaio in saldo). C’è un problema, però: ai tifosi piace ben poco.

Juve-Zakaria, l’affare è possibile

L’obiettivo in questione è Denis Zakaria, 24 anni, statuario centrocampista del Borussia M’gladbach e della Nazionale svizzera che venerdì sera ben si è comportato nella sfida dell’Olimpico contro l’Italia. Il profilo tecnico sembra perfetto per la Juve di Max Allegri. Definito da molti il “nuovo Viera“, Zakaria porterebbe centimetri e sostanza a una mediana parsa fin troppo soft in questi mesi iniziali di campionato. In più l’operazione sarebbe anche sostenibile dal punto di vista economico: Zakaria infatti è in scadenza a giugno 2021, quindi pur di non perderlo a zero il Borussia accetterebbe di cederlo a gennaio per una cifra irrisoria. L’unico problema, appunto, sono i tifosi bianconeri, poco convinti da un giocatore che a detta di molti commentatori del web non ha le doti necessarie a far svoltare il centrocampo Juve.

I tifosi juventini bocciano la trattativa

Sui social la notizia dell’interesse della Juve per Zakaria è commentatissima. C’è chi scrive: “Spero sia una bufala, altrimenti vuol dire che si ricade sempre nei soliti errori. Vale un Rincon, Lemina e via discorrendo”, oppure: L’ho visto contro l’Italia e non mi è parso sto granché. Altro pacco che non risolverà nulla”. Qualcuno è ancora più drastico e scrive: “Questo è uno scarpone! Occorre gente con i piedi buoni, ancora non si è capito?”.

L’appunto più frequente all’operazione riguarda proprio le caratteristiche tecniche dello svizzero: “Come rubapalloni non è male, però a noi serve un centrocampista di qualità e Zakaria non è assolutamente quel tipo di giocatore” è l’analisi tattica di un utente. Per qualcuno, infine, lo svizzero può anche andar bene ma a una sola condizione: “Se a gennaio arriva Zakaria e parte Rabiot firmo a occhi chiusi. Va bene chiunque pur di non vedere più il francese con la maglia della Juve”.

