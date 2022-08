Juve, i tempi per il rientro di Pogba: tifosi infuriati

01-08-2022 15:32

Sono ore febbrili, in casa Juve ma non solo: Paul Pogba incontrerà oggi a Lione il luminare Bertrand Sonnery-Cottet, con il quale dovrebbe sciogliere i dubbi sul problema al menisco. Un “guaio” che non interessa soltanto il club bianconero, ma naturalmente anche la nazionale francese, con il Mondiale alle porte.

Cottet, che ha già ricostruito il ginocchio di Zlatan Ibrahimovic, fornirà il suo parere in merito all’infortunio al menisco rimediato negli Stati Uniti. Poi si deciderà il da farsi, ma la scelta non sarà semplice, anche perché gli interessi potrebbero essere divergenti.

Pogba, tre opzioni per il post-infortunio

Nessuno vuole perderlo a lungo, in particolare la Nazionale francese: ma questa scelta comporta grossi rischi. La prima ipotesi, come riporta la Gazzetta dello Sport, era di un’operazione di sutura: la rottura è in una zona del menisco molto vascolarizzata e quando c’è sangue in questi casi è necessario suturare.

Si tratterebbe di un intervento che eliminerebbe il problema alla radice, ma richiederebbe dai 3 ai 5 mesi di stop per Pogba. Ossia, niente Mondiali, e ritorno in campo nel 2023. Altra ipotesi, l’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco: in questo caso, stop intorno ai due mesi, ma con rischio di ricadute. O, addirittura, una terapia conservativa senza operazione.

Juve: tifosi delusi, Agnelli alla sbarra

Una vera e propria mazzata per i tifosi bianconeri, che hanno perso il giocatore subito dopo averlo ritrovato. Rabbia, delusione e amarezza sono i sentimenti dominanti nella tifoseria bianconera.

Ma c’è chi se la prende con la società, come Carlo: “Agnelli deve capire una cosa: se vuole arrivare ai livelli di real, Liverpool, city, Bayern ecc. deve cacciare i soldi! Con i parametri zero scassati non si va da nessuna parte, si resta nella mediocrità”. E Marco aggiunge: “basterebbe avere dei talent scout e arrivare prima di tutti”. Francesco sulla stessa lunghezza d’onda: “I soliti parametri zero…. Ci sarà un motivo perché gli altri club se li tolgono..per fortuna che esiste la Juve.. Se no poverini che farebbero…”.

I tifosi della Juve se la prendono con il club

Anche Vincenzo se la prende con il club: “Un grande acquisto, non c’è che dire. Ecco perché il Manchester Utd se ne è privato così facilmente”. E Luca: “4/5 mesi per un menisco solo alla Juventus“. Giuseppe rincara la dose: “Cercasi Ds, Ad, preparatori atletici ortopedici, allenatori, e anche presidenti, inviare curriculum alla fc Juventus”. E Mario si chiede: “Ma scusate non e lesione del menisco non ci vuole tutto sto tempo o allora e qualcos’altro e lo nascondono non si spiega”. Stefano pure ha dei dubbi: “Prima non era nulla, poi un po’ piú grave, poi una faccenda complicata e dopo 15 giorni non ancora si sa cosa si deve fare. Bah”.

Pogba, l’ironia amara dei tifosi

La tifoseria bianconera sembra essere compatta contro la scelta della società, come Bogdan: “Ottima mossa prendere un bollito che non fa 3 partite di fila da 5 anni”. E john: “Quindi niente allenamenti, nella peggiore delle ipotesi 5 mesi di stop, poi riprendere gradualmente salvo complicanze e poi forse lo vedremo giocare dopo altri mesi di recupero. Male male. Mi chiedo se il problema sia la preparazione atletica che danno ai giocatori, troppi infortuni..mo pure Mckennie“. E Romina sentenza: “L’affare dell’anno insomma”. Dario pensa solo alla Juve: “La Juventus deve premere affinché si operi col metodo più approfondito, salterà la prima metà di stagione ma a questo punto non importa, è interesse della società averlo pienamente recuperato”.

