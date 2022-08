01-08-2022 12:51

Dopo l’infortunio di Paul Pogba, rimediato negli Stati Uniti, sono ore decisive per capire in che modo il francese verrà curato e quali saranno le tempistiche di recupero che tengono in ansia la Juventus.

Juve: Pogba, oggi la decisione su come trattare il problema al menisco

Paul Pogba, appena rientrato in maglia bianconera si è subito infortunato al menisco, mentre era in America con la Juve. Un infortunio non semplice e che tiene in ansia tutta la Juve. Dopo gli States è subito rientrato in Italia per ulteriori consulti e oggi è atteso a Lione. per lui fissato un appuntamento con Bertrand Sonnery-Cottet, luminare che ha già operato anche Zlatan Ibrahimovic.

Ansia Pogba in casa Juve: la situazione

Si è parlato di due tipi di interventi a cui può essere sottoposto Pogba. Una è una operazione di sutura, con recupero garantito ma con una tempistica che va dai 3 ai 5 mesi di stop. L’altra opzione è la meniscectomia, ovvero nell’asportazione in artroscopia del pezzetto di menisco. In questo caso si parla di 40 – 60 giorni di recupero. Questa ipotesi è quella più gradita a tutti e al calciatore che coì non rischierebbe nemmeno il Mondiale del Qatar.

Non solo Pogba, ora in casa Juve c’è anche il problema McKennie

Non un bel periodo per i bianconeri che dopo l’infortunio di Pogba, nelle ultime ore hanno perso anche Weston McKennie. Quest’ultimo si è fatto male in allenamento a causa della lussazione alla spalla sinistra. Uno stop che non ci voleva visto l’imminente avvio del campionato con i rinforzi che ora sono necessari. Per McKennie tempi di recupero da valutare ma sembra esclusa l’operazione.