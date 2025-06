Juve, idea Frattesi: Gyokeres il sogno in attacco, Castro l'alternativa. In difesa un mastino di Tudor

Quattro rinforzi in vista per la nuova Juve di Tudor: Comolli lavora per portare in bianconero un mix di talento e identità italiana, ma non mancano i big stranieri. I nomi.

La Juventus è pronta a rinforzare la rosa con almeno quattro nuovi innesti: un difensore, un paio di nomi tra centrocampo e corsie esterne, e soprattutto un nuovo centravanti. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: consegnare a Igor Tudor una squadra competitiva fin da subito, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni. Nessuna rivoluzione, ma ritocchi mirati, come ha spiegato il nuovo direttore generale Damien Comolli, che punta a coniugare metodo di lavoro con i dati a cultura e quindi anche senso di italianità alla rosa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve, Gyokeres sogno post Vlahovic. Castro alternativa

In attesa di chiarire il futuro di Dusan Vlahovic (contratto in scadenza nel 2026, ne ha parlato Comolli) la Juve valuta le possibilità in attacco. L’eventuale cessione del serbo, con il Fenerbahçe di Mourinho molto interessato, aprirebbe la strada a un nuovo innesto nel reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino di Comolli figura Castro, talento argentino del Bologna, reduce da una stagione da 10 gol e 8 assist e da ottime prestazioni a servizio della squadra.

Alla Continassa il nome stuzzica parecchio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche se per ora non ci sono stati contatti ufficiali con il club emiliano. E anche perché forse Tudor avrebbe bisogno più di un bomber vero. Infatti, come sogno dalle parti di Torino gira il nome di Gyokeres, che allo Sporting ha vissuto una stagione da cannibale e ha attirato le attenzioni delle big. Il suo cartellino è alto e in caso di asta, i bianconeri potrebbero avere più problemi. La terza opzione è Retegui, che all’Atalanta ha dimostrato l’istinto da bomber, quello che è mancato alla Vecchia Signora.

Frattesi idea concreta, Tonali resta complicato

Il centrocampo resta un’altra priorità. L’idea di riportare in Serie A Tonali, già sondato in passato da Cristiano Giuntoli, rimane sul tavolo, ma il Newcastle, fresco di qualificazione in Champions (grazie al quinto posto aggiuntivo dato dal Ranking Uefa annuale), non sembra disposto a cedere l’ex rossonero. Più concreta, secondo La Gazzetta, la pista che porta a Davide Frattesi dell’Inter, già stimato da tempo alla Continassa. La volontà del giocatore, che piace anche ad altre italiane, potrebbe fare la differenza. Molto dipenderà anche dai colloqui con il neo allenatore Chivu. In lista anche il portoghese Florentino del Benfica.

Balerdi per la difesa, occhi su Leoni e Comuzzo

Per evitare di nuovo imprevisti come la scorsa stagione, con Bremer e Cabal ko, la Juventus sarebbe intenzionata a rinforzare anche il reparto difensivo. Prende quota il nome di Leonardo Balerdi, centrale argentino già allenato da Tudor al Marsiglia. Il club francese non vorrebbe privarsi del suo capitano e al momento ha fatto muro, ma i bianconeri potrebbero provare a convincere De Zerbi con un’offerta economica e l’inserimento di contropartite. Sempre viva l’attenzione su giovani talenti italiani: nel mirino ci sono Leoni e Comuzzo.

Infine, le corsie esterne potrebbero essere rinfrescate. Tra i profili monitorati c’è Nuno Tavares della Lazio, già seguito in passato, mentre resta vivo l’interesse per Gutierrez del Girona, laterale che ha attirato l’attenzione anche di club esteri e che fisicamente potrebbe garantire più consistenza rispetto al portoghese. La Juventus, dunque, si muove con discrezione ma con decisione. Giugno è il mese delle valutazioni, non ancora degli assalti, ma alla Continassa la nuova era Comolli-Chiellini è già in costruzione.