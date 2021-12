Juve: Idea Luis Alberto divide i tifosi, ecco perché non piace a tutti

15-12-2021 09:28

A te serve un regista alla Jorginho che il tuo allenatore conosce e apprezza, a me serve un centrocampista con altre caratteristiche: facciamo lo scambio? Più o meno è sintetizzabile così l’idea dello scambio tra lo juventino Arthur e il laziale Luis Alberto. Entrambi i giocatori sembrano fuori dal progetto nelle rispettive squadre ed entrambi potrebbero trovare nuove occasioni cambiando maglia (e allenatore). Di mezzo c’è una questione di stipendi (alto quello di Arthur per Lotito) ma l’affare non è impossibile. Che Arthur non piaccia troppo ad Allegri appare acclarato ma Luis Alberto piace ai tifosi?

I tifosi della Juve perplessi su Luis Alberto

Fioccano le reazioni: “Mai nella vita. Luis Alberto ha letture difensive pari a Cassano” o anche: “Occhio che con Luis Alberto puoi giocare solo con il 3-5-2 ecco perché Sarri non lo gradisce e forse anche Allegri” oppure: “Ma ce lo vedete Luis Alberto a fargli fare il Khedira/McKennie? Parliamo di Luis Alberto, non di Milinkovic-Savic” e ancora: “Con tutto il rispetto la Juventus non ha bisogno di Luis Alberto, ma piuttosto di un mediano forte fisicamente e con piedi buoni, tipo il giovane centrocampista del Monaco”.

C’è chi scrive: ” con Luis Alberto saremmo finalmente coperti in caso di indisponibilità di uno tra Dybala e Locatelli. Però verrebbe a fare la riserva”. Non mancano gli entusiasti: “Luis Alberto ha fatto segnare decine e decine di goal a Ciro Immobile. Ho sentito gente schifare l’idea Luis Alberto. La gente sta male, Moise Kean sarà mica più scarso di Ciro Immobile” o anche: “Dove c’è da firmare per portare Luis Alberto in bianconero ? Firmo di corsa” e ancora: “A prescindere sono due ottimi calciatori e credo che Arthur possa fare davvero molto bene alla Lazio con il gioco di Sarri e viceversa Luis Alberto alla Juventus. Ne trarremmo benefici tutti”

Riccardo Cucchi ritiene Luis Alberto 10 volte meglio di Arthur

Per la storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi (laziale dichiarato) è un affare a perdere per i biancocelesti: “Luis Alberto vale 10 Arthur. E Arthur guadagna il doppio di Immobile. Vedremo come andrà. Fiducia in Sarri. Ma la qualità di Luis non si discute”

Parole che non convincono la maggioranza: “Arthur giocava titolare da protagonista nell’ultimo Barcellona degno di essere chiamato tale, Luis Alberto è un ottimo giocatore, ma 10 volte Arthur non è proponibile” e poi: “Arthur è un grande giocatore, purtroppo ha avuto la malsana idea di venire in Italia. Allegri lo sta distruggendo definitivamente” e infine: “Arthur alla Jorginho… Arthur ha 23 anni, Luis Alberto 29, ci stanno anche queste valutazioni, economicamente la Juve ci perde..”

