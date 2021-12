Juve: il senatore suona la carica, i tifosi lo attaccano

12-12-2021 12:07

“Bisogna fare di più. Due punti persi. Zero Alibi”. E’ il lapidario tweet di Leonardo Bonucci dopo l’1-1 della Juventus in casa del Venezia. Ennesimo risultato deludente, per la formazione di Allegri, che ha scatenato l’ira dei tifosi bianconeri. Rabbia mista a delusione, e nemmeno una colonna della squadra come il difensore campione d’Europa ne è al riparo, anzi.

Rabbia mista a delusione, tifosi in subbuglio

“Smettetela di chiacchierare sui social! Dite sempre le stesse stron…e e continuate a perdere”. Oppure: “Partite dopo partite, quasi tutte simili, sempre le stesse parole, a quando i fatti? Lenti, non riuscite mai ad arrivare primi sulla palla, sbagliate passaggi di 2 metri, figuriamoci lanci e traversoni, avversari liberi al tiro con ns giocatori fermi ad osservare. INGUARDABILI!!”.

Pazienza esaurita

Ed anche quelli apparentemente più pacati, hanno ormai esaurito la pazienza. “Leo, non è questione di dare di più, io non sono tra quelli che pensano non stiate dando il massimo. il problema è che dovete riuscire a eliminare la paura di giocare. non è possibile che per 45′ siete in grado e create occasioni, poi blackout e cominciate a sbagliar passaggi”.

Numeri impietosi

Ma i numeri sono impietosi, soprattutto contro le piccole, e c’è chi non manca di sottolinearlo: “Leo … bastaaaa. datevi una svegliata … prima colpa di Sarri poi di Pirlo … quest’anno di chi è ?!? Oggi siete stati vergognosi … 2 punti su 15 contro Udinese Empoli Verona Sassuolo e Venezia … viene da piangere”. E ancora: “Zero Alibi. Ma Leo tu che sei sincero schietto sanguigno e intuitivo avrai già compreso che qualcosa “energeticamente” li tra di voi non va non funziona e si è rotto. E non era Ronaldo il problema. Prima lo farai comprendere a tutti anche in alto e prima ne usciremo”.

Orizzonte buio

Insomma, l’orizzonte è alquanto buio per la Vecchia Signora: “Sempre parole , sono oramai anni che dici le stesse cose e i risultati peggiorano anziché migliorare . Grazie di tutto , sei a fine corsa calcisticamente parlando e metti la Nazionale davanti alla Juve . Spero non ti confermino a fine stagione”

SPORTEVAI