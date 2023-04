Juve-Inter, non solo Massa, Inzaghi fa ancora arrabbiare i tifosi nerazzurri

Contro la Juve nella semifinale di andata di Coppa Italia, l'Inter strappa un pari importante, ma che non allenta la tensione dei tifosi nerazzurri su Inzaghi. Nel finale, Massa fa arrabbiare tutti

04-04-2023 23:25

Dopo il ko in campionato, l’Inter strappa un pareggio nel finale dalla gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium. A fissare l’1-1 finale, il diagonale di Juan Cuadrado a meno di 10′ dal novantesimo e il rigore di Romelu Lukaku in pieno recupero. Un pareggio che non smorza l’eco delle proteste dei tifosi della Benamata contro Simone Inzaghi, messo sulla graticola fin da prima del fischio iniziale del match.

Nel finale, dall’esultanza di Lukaku si accende una rissa che, porta al secondo giallo per il belga e, poi, alle espulsioni di Handanovic e Cuadrado, venuti letteralmente alle mani dopo il triplice fischio finale. Episodi che non hanno mancato, ovviamente di scatenare la bufera attorno al direttore di gara, Davide Massa.

Inter, tifosi furiosi con l’arbitro Massa

Partendo proprio da quest’ultima poco edificante escalation di nervosismo, sui social, i tifosi nerazzurri commentano. Nel mirino ci finisce inevitabilmente Massa. “Nel 2023 in uno preciso stadio d’Italia non si può e non si deve esultare! Buonanotte da Pyongyang!”, scrive qualcuno, e ancora: “L’arbitro che ammonisce un calciatore che esulta per aver salvato il risultato all’ultimo minuto ha innescato un casino che si poteva evitare“.

Inter, i tifosi fanno pace con Handanovic

In tanti colgono l’occasione per “riappacificarsi” (tra il serio e il faceto) con lo spesso bistrattato Samir Handanovic. “Handanovic finalmente, out of the blue, rivaluta un’intera carriera in una notte. Immenso capitano, sempre dalla tua parte”, si legge, e poi: “Come ha gasato il cap”, “Handanovic eroe della serata. Siamo tutti d’accordo?”, “Handanovic nel finale ha ripreso tutti i punti persi per gli errori di questi anni”.

Inter, nuove critiche a Inzaghi

Prima dell’incandescente finale, i nerazzurri avevano giocato comunque una buona gara, specie nel primo tempo, tenendo per larghi tratti testa alla Juventus e creando anche le occasioni più ghiotte per trovare la rete. Per i tifosi dell’Inter, però, Inzaghi resta sempre e comunque il bersaglio numero uno. A patire dalle scelte nei titolari. In tanti, infatti, non hanno perdonato al tecnico l’ennesima occasione persa per fare turn over, con conseguente esclusione dei giovani.

Sul web c’è chi commenta: “Comunque formazione indecorosa. Puntiamo su giocatori che a giugno saranno svincolati vedi (D’Ambrosio o Gagliardini in altre occasioni) per non fare giocare Asllani e Bellanova, Bravo Inzaghi!” o anche: “L’unica nota positiva era Asllani… ora non c’è più nemmeno lui… non ho più parole”, “Ma Asslani e Bellanova?????“, “Bellanova e Asllani perché non li schiera mai, nonostante i pochi minuti che hanno giocato abbiano fatto vedere delle cose molto interessanti? Sto allenatore mi ha rotto insieme a Marotta, a fine stagione addio a entrambi per cortesia”.

