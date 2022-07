13-07-2022 18:19

Si sta profilando all’orizzonte un derby di mercato che probabilmente non ha nulla da invidiare alle sfide in campo. Juventus e Inter stanno infatti incrociando le armi per arrivare ad uno dei difensori migliori di tutta la serie A, ossia quel Gleison Bremer del Torino che piace un po’ a tutti. D’altronde, entrambi in club potrebbero a breve perdere due dei loro migliori alfieri difensivi, ossia de Ligt e Skriniar, di conseguenza il difensore granata (una volta partito Koulibaly alla volta di Londra) diventa automaticamente il profilo più appetibile.

Bremer, la Juve prepara il colpo

I nerazzurri sembravano in vantaggio, forti di molti incontri effettuati e del gradimento del giocatore, ma negli ultimi giorni i bianconeri stanno recuperando rapidamente terreno. L’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe chiudere senza andare oltre i 30 milioni cash, utilizzando come contropartita tecnica gradita Cesare Casadei. La Juve non ha ancora fatto passi ufficiali o chiesto incontri, in attesa che si definisca la situazione de Ligt, ma sarebbe comunque nelle condizioni di affondare il colpo e di superare l’offerta nerazzurra, inserendo magari Gatti (già quasi preso dal Torino a gennaio) oltre ad una parte in cash.

Bremer, I tifosi della Juve ci sperano

Una situazione che, naturalmente, scatena un derby di mercato sul web tra tifosi juventini e interisti. Il via lo dà Martino: “Se la Juve lo cerca realmente allora la Exor puo comprare Bremer, tutto il Toro e tutta l’Inda insieme”. Ernesto è più pacato: “È bravo a marcare a uomo fino in bagno, come chiede Juric, bisogna poi vedere se saprà gestire bene anche dei movimenti a “zona” come fanno le squadre di vertice”. Mentre Cesare ha altre idee: “Meglio virare su Pau Torres, sperando sia una voce concreta”. Alessio invece non ha dubbi: “Secondo me per la Juventus, Bremer è da prendere a prescindere, se n’è andato Chiellini e quasi De Ligt quindi serve una nuova coppia di centrali”.

Inter, tifosi sicuri: verrà da noi

Roby invece riporta la palla sul fronte interista: “ma se lui alla Juve non vuole andare puoi avere tutti i soldi che vuoi la volontà del giocatore è quello che conta di più”. E Domi azzarda: “Ancora? Ma se ha già firmato per l’Inter”. Anche Francesca concorda: “Sono mesi che ha scelto l’ Inter, e poi mai andrebbe alla Juve, è sulla stessa sintonia di Koulibaly”. Gennaro invece non concorda: “Bremer non ha dimostrato nulla, almeno finora, perché dovrebbe valere quasi come Skriniar? 25 più Gagliardini, prendere o lasciare. Mai Casadei, l’Inter deve tenerlo in rosa”. E Maurizio concorda: “Ma perché non ci teniamo Skriniar?”.

Bremer divide i tifosi

Tra i tifosi neutrali, invece, c’è chi la pensa diversamente come Pitt: “In entrambi i casi nessuna delle due rimpiazzerà veramente il giocatore in uscita”. E Gaetano si lancia in un’analisi più approfondita: “Uno dei problemi principali del calcio italiano è che squadre di media-bassa classifica vogliono cifre da top player per i loro giocatori che poi si svalutano rimanendo a vita in quelle squadre e non fanno il salto di qualità. 30 milioni sono più che sufficienti per un difensore che ha giocato solo un anno a grandi livelli in una squadra di medio livello”. Infine c’è un amaro Alberto, tifoso partenopeo: “E poi c’è il Napoli che per sostituire Koulibaly prende Acerbi“.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE