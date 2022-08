09-08-2022 12:26

La Juventus è prossima a chiudere l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il suo approdo a Torino.

L’Eintracht Francoforte ha infatti comunicato di non aver convocato Kostic per la Supercoppa Europea che si giocherà domani, mercoledì 10 agosto, contro il Real Madrid in Finlandia, allo stadio Olimpico di Helsinki.

Le probabilità che il ragazzo voli in Italia già nel corso di questa giornata dunque sono molto alte.

Kostic a Torino oggi? Il giocatore non vola in Finlandia con la squadra

Nella giornata di domani, mercoledì 10 agosto, Real Madrid ed Eintracht Francoforte si sfideranno per aggiudicarsi il primo trofeo internazionale della stagione, la Supercoppa UEFA, sfida tra i vincitori della Champions (Real) e dell’Europa League (Eintracht).

Come scrive Sky Sport Germania, Kostic potrebbe infatti arrivare a Torino già nella giornata di oggi, non essendo stato convocato per la partita, anche su richiesta dello stesso giocatore e della Juventus.

Queste le parole del direttore sportivo del club tedesco Markus Krösche:

“Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria dell’Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo fatto un’offerta che fosse buona per tutte le parti e che fossimo disposti a parlare. Attualmente siamo nelle fasi di una trattativa promettente con un altro club e sta emergendo una soluzione. Abbiamo una rosa ampia e c’è molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti la loro possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto, abbiamo deciso – anche su richiesta del possibile nuovo club – di giocare la partita contro il Real Madrid senza Filip”.

Accordo totale tra le parti

Come riportano i maggiori quotidiani sportivi nazionali, l’accordo tra la Juventus e Kostic sarebbe ormai totale. Le cifre dell’intesa sono le seguenti. All’Eintracht andrà una cifra compresa tra i 14 e i 18 milioni di euro, mentre per il giocatore sarebbe pronto, riporta Tuttosport, un triennale da 3,5 milioni di euro.

Ancora non si conoscono i tempi certi per arrivare alla firma sul contratto, ma dalle indiscrezioni che giungono dovrebbe trattarsi al massimo di un paio di giorni.

Kostic, un Jolly per tirare Allegri fuori dalla tempesta

Questo precampionato della Juventus, compresa l’ultima sconfitta per 4-0 alla Continassa contro l’Atletico Madrid, ha mostrato una rosa incompleta in qualche suo punto, in ritardo di condizione e di idee tattiche.

L’arrivo di un esterno puro come Kostic, ruolo quasi inesistente alla Juve se si esclude Federico Chiesa (che comunque avrà ancora bisogno di tempo per recuperare dall’infortunio al crociato) permetterà ad Allegri di avere un maggior ventaglio di soluzioni. Consideriamo positiva anche l’affinità che esiste tra lo stesso Kostic e Vlahovic, entrambi serbi e compagni di nazionale.

Questa soluzione potrebbe inoltre permettere ad Allegri di spostare Di Maria da mezz’ala (ruolo già sostenuto con Carlo Ancelotti al Real, con ottimi risultati, nell’anno della Decima).