19-08-2022 20:00

Dopo i guai a Szczesny, Pogba, Di Maria e i lungo degenti, Chiesa e Kaio Jorge, in casa Juventus torna a risuonare l’allarme. A fermarsi, questa volta, è Leonardo Bonucci che, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sta convivendo con un affaticamento al flessore accusato durante la sfida d’esordio in campionato contro il Sassuolo. Un problema che porta i tifosi a interrogarsi sui social.

Juve, Bonucci in dubbio per la Sampdoria

Lo stop potrebbe anche risolversi prima di lunedì, quando i bianconeri andranno a Marassi per far visita alla Sampdoria di Giampaolo, ma al momento allarma l’ambiente e lascia sensazioni contrastanti nei tifosi. Se, infatti, da un lato i supporter della Vecchia Signora ne hanno abbastanza di infortunio e guai, quando la stagione è appena iniziata, dall’altro sale la curiosità e la voglia di veder difendere la porta alla coppia centrale Bremer-Gatti.

Stop Bonucci, come cambia la difesa della Juve

Al momento, il classe ’98 originario di Rivoli potrebbe anche essere in vantaggio su Rugani per vestire la maglia di titolare sotto la Lanterna, anche in caso di recupero di Bonucci. È, infatti, altamente probabile, che Allegri possa preservare il campione d’Europa azzurro in vista della gara del 27 agosto allo Stadium contro la Roma di José Mourinho e del grande ex, Paulo Dybala. Sullo sfondo anche la candidatura di Danilo spostato al centro della difesa.

Tifosi della Juve tra speranze e timori

Sul possibile impiego di Gatti c’è chi scrive: “Inizia il percorso che porterà Gatti a panchinare Bonucci“, e poi: “Gatti è un predestinato”, “Meglio, Gatti è fortissimo”, “È già l’ora di Gatti, ma secondo me il ragazzo è più pronto di quanto si pensi”, “Niente preoccupazione c’è Gatti“. In tanti temono, però, che Allegri possa scegliere diversamente. Qualcuno commenta: “Lo spero per Gatti e la Juve, ma secondo me farà giocare Rugani”, “Si infatti ..il toscano schiererà Danilo fuori ruolo… troppo giovane Gatti… poi c’è pupillo Rugani..”, “La paura è Rugani”.

Stop Bonucci, tutta la rabbia dei tifosi

Non mancano, ovviamente, i tifosi infuriati per l’ennesimo stop: “Ma si è fatto male? Ma come cavolo si fa perdiamo pezzi ogni settimana“, tuona qualcuno, e poi: “Mi arrendo, non è possibile avere così tanti infortuni. È una cosa assurda“. In tanti chiedono rinforzi sul mercato: “E di far capire alla dirigenza che serve un DC forte ieri“, “Serve un centrale di difesa svegliaaa Juve”, “Ed ecco perché serviva un altro difensore”, “Per i giocatori a cui sono successi ad ora niente di sorprendente, la rosa ha grossi limiti“, “No ma restiamo con 4 centrali”, “Ma non era il caso di prendere anche Acerbi?“, domanda, infine, qualcuno.