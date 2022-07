07-07-2022 08:51

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Le grandi del calcio italiano stanno tornando al lavoro. Si torna a respirare aria di fatica, tra gocce di sudore e primi allenamenti, l’inizio del campionato non è poi così lontano, poco più di un mese. Tra le big le prime a rimettere calzoncini e magliette Juventus e Milan, subito dopo l’Inter. Ma nel ritiro bianconero tra i vari Chiesa, Danilo, Kean e Zakaria, un’assenza ha creato qualche malumore nella tifoseria che vi si è subito scagliata contro in rete.

La Juve in ritiro ma Allegri non c’è

Aspettando magari Pogba, magari Di Maria e sognando altri nomi del mercato accostati alla Vecchia Signora, vedi Zaniolo e Koulibaly, in questi giorni, sono diversi i giocatori della Juventus che non si sono presentati lunedì scorso alla Continassa per l’inizio della preparazione, da Vlahovic a Bonucci. Ma l’assenza che in queste ore sta facendo più discutere è un’altra.

Massimiliano Allegri è assente dal ritiro della Juve in questa settimana. L’allenatore bianconero arriverà alla Continassa solo lunedì insieme alla parte più cospicua dei giocatori, i senatori, i nazionali, tanto per farla breve, appunti i Vlahovic, Bonucci, De Ligt che non si sa se rimarrà, e così via tutti gli altri.

Perchè Allegri non è ancora in ritiro con la Juventus

L’assenza di Max Allegri in questa settimana di ritiro ha indispettito e non poco, come vedremo e leggeremo, i tifosi bianconeri, specie quelli più avversi al ritorno del tecnico toscano sulla panchina della Vecchia Signora. Ma come mai Allegri non ha cominciato il ritiro con la prima trance del gruppo squadra arrivata alla Continassa lunedì scorso?

Quello che è cominciato lunedì scorso per la Juve è sostanzialmente un pre ritiro, non quello ufficiale. La data infatti indicata dalla società bianconera per l’inizio del ritiro è sempre stata quella del 10 luglio quando ci sarà il grosso della prima squadra. Quindi l’assenza di Allegri in questa settimana è stata una scelta condivisa con la società. Al lavoro ci sono molti giovani, da De Winter al tanto atteso Fagioli di rientro dal prestito alla Cremonese, e poi Pjaca, di rientro dal prestito al Torino. Tra i big, per vari motivi, la maggior parte fisici o perchè hanno finito prima la scorsa stagione i vari De Sciglio, Kean e Arthur, questi ultimi due sul mercato, e infine Zakaria e Danilo.

Allegri non c’è in ritiro: i tifosi gli puntano il dito contro

Spiegazioni o meno a buona parte della tifoseria bianconera questa assenza di Max Allegri dall’inizio del ritiro proprio non è piaciuta. Specie se qualche km poco distante sia Pioli che Inzaghi come la totalità degli allenatori hanno cominciato il ritiro sin dal raduno, anche senza i nazionali. Se poi ci aggiungiamo il rapporto non idilliaco col tecnico toscano, in parte per il suo ingaggio altissimo e la sua proposta di non gioco dello scorso anno, il gioco è fatto. Ancor prima di cominciare ufficialmente la stagione è già tempo di hashtag #AllegriOut in rete.

C’è chi ci va giù pesante: “Le immagini degli allenamenti con Landucci mentre il sig. Allegri è ancora in vacanza, dovrebbero offendere ogni juventino. Ancor di più se si pensa che veniamo da una stagione fallimentare. Ennesimo schiaffo, autorizzato da Agnelli, alla cultura del lavoro” così come un altro tifoso che scrive “non è complicato, non sono i giorni di allenamento persi, è l’occasione buttata di passare un messaggio positivo alla squadra ed a tutto l’ambiente. Trovo questa assenza seriamente imbarazzante ed enormemente poco professionale”.

Qualcuno prova a difendere Allegri: “Ma siete ossessionati” oppure “meglio lui che arriva due giorni dopo che uno come Conte che va via dopo due giorni” e ancora “Non saranno questi 6 giorni di lavoro con la rosa non completa a far svoltare la Juventus FC”.