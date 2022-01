Juve, l'ultimo colpo è un dispetto all'Inter: scoppia la polemica

31-01-2022 08:49

La pirotecnica campagna di rafforzamento della Juventus sta riservando colpi di scena in serie. Dopo Vlahovic e Zakaria, e in attesa della ciliegina sulla torta Nandez, il club bianconero ha piazzato un altro acquisto a sensazione. Soprattutto, un acquisto completamente inatteso. Sembrava fatta, infatti, per l’ingaggio di Federico Gatti da parte del Torino: il difensore del Frosinone aveva già salutato compagni e staff. Tutto inutile: di colpo si è materializzata la Juventus, che ha ingaggiato il gioiellino della serie B lasciandolo in prestito ai ciociari.

Juve, cifre e dettagli dell’affare Gatti

Una trattativa nata e chiusa nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che Frosinone e Torino avevano già raggiunto l’intesa per il trasferimento del centrale, seguito con interesse anche da Inter e Napoli, alla corte di Juric. La Juventus ha pareggiato l’offerta granata (7,5 milioni per il cartellino più 2,5 di bonus) e raddoppiato l’ingaggio al difensore. In più, ha offerto al Frosinone quello che il Toro non avrebbe potuto garantire: la permanenza del giocatore in gialloblu fino a fine stagione, per dare l’assalto alla promozione in serie A.

Juve, perché Gatti è un dispetto all’Inter

Un colpo in prospettiva, visto che Gatti – classe 1998 – è considerato il difensore più promettente della serie B e dell’intero panorama italiano. Ma non solo. Perché l’ingaggio del centrale del Frosinone in realtà è anche e soprattutto un dispetto all’Inter e si intreccia al nome di Bremer. Il Torino voleva Gatti per sostituire il difensore brasiliano, che avrebbe voluto cedere all’Inter e non alla Juventus. Comprando il rimpiazzo di Bremer, i bianconeri hanno fatto saltare il piano di Cairo. Tutto torna in discussione. E Gatti potrebbe essere la pedina proprio per arrivare a Bremer in estate.

La Juve soffia Gatti al Toro, è polemica

Tra i primi a sollevare il caso, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Sgarro della Juve al Torino. Cairo aveva sbattuto la porta ai bianconeri per Bremer“. KingSport fa una constatazione inappuntabile: “Il mercato in Italia lo detta la Juventus“. L’interista Giulio s’indigna: “Solito Juve Style“. Mentre Daniele sentenzia: “Se pensate che la Juve prenda Gatti per rigirarlo al Torino a giugno e farsi dare Bremer vi consiglio di vedere qualche partita del Frosinone. La Juve prende Gatti per avere Gatti nella prossima stagione”.

