23-09-2022 12:43

Non solo la telenovela Allegri, in casa Juventus torna alla ribalta anche la saga della famiglia Pogba. Lo scontro tra il centrocampista bianconero Paul e il fratello Mathias si arricchisce di un nuovo capitolo dalla trama però piuttosto ripetitiva.

Juve, le accuse a Pogba dal fratello Mathias

Mathias Pogba è infatti tornato a parlare di Paul su Twitter, accusandolo di essere diventato un seguace di uno stregone incontrato tramite il difensore ivoriano Serge Aurier.

“In diverse occasioni, lo stregone ha lanciato incantesimi sui compagni di Paul, tra cui il prodigio Kylian Mbappé o per gelosia o vincere una partita”, ha dichiarato Mathias Pogba, che poi cita un episodio in particolare, risalente a PSG-Manchester United della Champions League 2019.

Juve, Pogba e lo stregone per punire Mbappé

“Su richiesta di Paul, al mago fu affidato il compito di neutralizzare Mbappé, che in quel momento stava godendo di una rapida ascesa, molto maggiore di quella di Paul. Mio fratello ha fatto tutto il possibile per avvicinarsi a Kylian, fingendo che fosse suo amico. Lo chiamava spesso, venivano visti a braccetto. Si arrivò al punto che Kylian stava per subordinare il suo prossimo contratto con il PSG al fatto che Paul andasse a giocare lì. E intanto, alle sue spalle, Paul stava facendo stregoneria per sabotare queste partite”.

Le parole del fratello di Pogba hanno scatenato le reazioni dei tifosi della Juve: più che reazioni di sdegno, però, la notizia ha suscitato nei supporter bianconeri commenti votati all’ironia.

L’ironia dei tifosi della Juventus

Un modo, probabilmente, per provare a sdrammatizzare anche il lungo infortunio di Paul Pogba. “Paul avrà dovuto pur fare qualcosa nel tempo libero visto che negli ultimi anni non ha quasi mai giocato, logico chiamasse uno stregone”, commenta sarcastico Carlo su Facebook. “Almeno funzionasse sta stregoneria: Mbappé non s’è mai fermato, Pogba è in infermeria da mesi!”, fa notare Julio.

Dello stesso tono il commento di Fabiano: “Sta funzionando la fattura eh… Mbappé è diventato scarsissimo infatti”. “Certo che ci mancava uno dedito alla stregoneria! Ora siamo completi!”, aggiunge Tiziano. “Ma perché lo stregone di Pogba non fa una fattura ad Allegri? Scherzo eh”, scrive Andrea, riportando al centro della discussione la situazione drammatica della Vecchia Signora e le critiche all’allenatore.