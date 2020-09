Juve, lista Champions: Pirlo deve tagliare tre giocatori. Chi rischia

Andrea Pirlo alle prese con le prime scelte scomode da allenatore della Juventus. Come riporta Tuttosport, lo staff tecnico bianconero deve risolvere alcune questioni legate alla lista Champions da consegnare alla Uefa non appena sarà conclusa questa sessione di calciomercato.

I giocatori in rosa sono al momento 25, il numero giusto per la lista Uefa, ma i limiti imposti dalla Federazione europea impongono a Pirlo delle scelte: in Europa infatti devono essere presenti nella rosa 4 giocatori formati nel club, che devono aver fatto parte della squadra dai 15 ai 21 anni.

L’unico che corrisponde a questo profilo nella rosa bianconera è Pinsoglio: quindi il Maestro dovrà rinunciare a tre giocatori, perché la lista A dell’Uefa ha solo 22 posti.

I papabili a rimanere esclusi sono Sami Khedira, che dovrebbe risolvere il contratto con i bianconeri nei prossimi giorni, Mattia De Sciglio e Danilo Rugani, entrambi dati in partenza, il primo a Roma, il secondo nel Leeds.

Ma un eventuale nuovo arrivo dal calciomercato complicherebbe le decisioni di Pirlo, che sarebbe costretto ad escludere uno degli altri 22 della rosa. L’unica eccezione è Moise Kean: in caso di un ritorno dall’Everton, il classe 2000 prodotto del vivaio bianconero sarà inserito nella lista B dell’Uefa, senza occupare quindi un posto nella lista A.

Forte dell’accordo già trovato con il ragazzo e con l’agente del giocatore Mino Raiola, Fabio Paratici continua a chiedere l’arrivo con la formula del prestito, mentre il club inglese preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo.

A Torino c’è comunque ottimismo per la riuscita dell’affare, e la trattativa potrebbe presto arrivare a un punto di svolta. Kean è sbarcato in Premier League la scorsa estate per 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

