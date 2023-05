Juve-Milan, Allegri potrebbe contare su Vlahovic e Bonucci

Altra settimana turbolenta in casa bianconera dove il tecnico prova a tenere alta la concentrazione solo sul campo visto che domenica ci sarà la sfida casalinga con il Milan.

26-05-2023 17:33

C’è da pensare al campo in casa Juventus, non sarà facile ma questo turno di campionato si concluderà proprio domenica sera con il posticipo tra i bianconeri e gli uomini di Pioli. L’obiettivo è mettere in cassaforte questi tre punti e poi farne altri tre con l’Udinese, prima di tirare le somme su una stagione che potrebbe/non potrebbe, dire Europa.

Intanto il tecnico fa la conta ed ipotizza la formazione. Si potrebbero anche verificare i recuperi di Vlahovic e Bonucci. Il serbo ha accusato un sovraccarico tendineo alla coscia destra e già oggi si è allenato parzialmente in gruppo, le sue condizioni verranno valutate meglio nella giornata di domani. Anche il difensore ha svolto parte dell’allenamento con il resto della squadra, c’è dunque ottimismo in vista di domenica. Per il resto è meno probabile l’ipotesi tridente davanti, con Milik certo di una maglia da titolare mentre restano in ballottaggio Chiesa e Di Maria.