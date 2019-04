Juve-Milan, Gattuso si scaglia contro il vice di Allegri

Le polemiche arbitrali hanno caricato di tensione il post partita di Juventus-Milan all’Allianz Stadium. A differenza di Leonardo il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha cercato di evadere le domande sull’arbitro, evitando di commentare alcune decisioni di Fabbri. Ma in conferenza stampa l’allenatore calabrese ha confessato un diverbio molto acceso avvenuto con il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci.

L’allenatore in seconda dei bianconeri nell’intervallo aveva avuto un faccia a faccia con la punta del Milan Patrick Cutrone: “Io porto sempre rispetto a tutti – ha raccontato Ringhio ai giornalisti presenti -, ma nel primo tempo c’è stata una discussione tra Landucci e Cutrone. Dopo la partita sono andato da lui e gli ho detto che il calcio è uno specchio della vita e che quindi la ruota gira…”.

Intanto si intensificano le voci sul futuro della panchina del Milan, in caso di addio di Gennaro Gattuso a fine stagione. Alcuni tabloid inglesi hanno rilanciato le indiscrezioni in corso da alcuni giorni: il Diavolo avrebbe messo gli occhi sul tecnico del Tottenham Pochettino, che già in settimana aveva aperto a un addio agli Spurs in estate. Il Mirror va addirittura oltre, e rivela che il club rossonero, su spinta del nuovo ad Gazidis, sarebbe pronto a garantirgli un mega budget per il prossimo calciomercato.

Si parla di una cifra vicina ai 280 milioni di euro: una somma per costruire una squadra competitiva per il titolo e per la Champions. Resta evidente il problema del contratto di Pochettino, che percepisce quasi 12 milioni di euro a stagione, numeri per ora proibitivi per il Diavolo. Inoltre il tecnico arriverebbe solo in caso di qualificazione in Champions League dei meneghini.

Nella lista dei possibili sostituti di Gattuso figurano anche Simone Inzaghi, Arsene Wenger, Gian Piero Gasperini, Laurent Blanc e Maurizio Sarri.

07-04-2019