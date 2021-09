Juve: Nel nome di Mandzukic si scatena polemica feroce tra i tifosi

4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, quel gol in semirovesciata a Cardiff, nell’ultima finale di Champions giocata dalla Juve, che aveva illuso tutti contro il Real Madrid, una generosità totale, la predisposizione al sacrificio, l’amore per la maglia. Mario Mandzukic è stato questo e anche di più per la Juventus eppure nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato sono arrivati tanti commenti ingenerosi da parte di una frangia della sua ex tifoseria.

Mandzukic ha salutato tutti con un post sui social, dopo aver capito che non sarebbe stato più possibile per lui continuare a giocare. Praticamente inesistente la sua ultima avventura al Milan dove è arrivato lo scorso gennaio senza mai riuscire a rendersi utile alla squadra ma se anche gli stessi tifosi rossoneri ne hanno salutato l’addio con affetto, tra i fan della Vecchia Signora si è scatenata una polemica sui social.

I tifosi della Juve si dividono nel giudizio su Mandzukic

Partono i detrattori del croato: “Alessandro Matri in 92 partite in bianconero 31 gol. Mario Mandzukic in 162 partite in bianconero 44 gol. Senza creare nessuna polemica possiamo dire che Mario Mandzukic appartiene alla categoria dei vari Bendtner? Livello medio-basso” o anche: “Dopo Cardiff è stato un lento declino arrivando a non reggersi in piedi gli ultimi 6 mesi da noi” oppure: “Con tutto il bene per Mario Mandzukic, ma leggere che sarebbe l’ultimo giocatore della Juve ad avere la grinta juventina anche no. Va bene tutto, ma sto leggendo più pianti nelle ultime 24 ore che negli ultimi 10 anni…”.

La maggioranza però ha nostalgia dell’ex bomber: “Mandzukic sarà sempre il guerriero di conserverò un ricordo dolcissimo per l’impegno che ha sempre profuso in campo: quello che aveva lo buttava sempre dentro, non si è mai tirato indietro, sempre ad aiutare ed incitare compagni e tifosi” o anche: “Vedo gente strapparsi i capelli per Demiral come se la Juventus avesse ceduto il nuovo Nesta e poi chiamare “lampione” uno come Mandzukic che ha vinto tutto in carriera con i club e segnato 2 gol in 2 finali di Champions. Chi vi capisce è bravo”

C’è chi scrive: “Quello che Mandzukic ha fatto nella Juve è stato qualcosa di unico, è stato fondamentale: SOSTANZA, TECNICA, TATTICA, temperamento e generosità. E nonostante tutto molti alla fine lo hanno rinnegato, snobbato, dato per scontato” e infine: “Sciacquatevi la bocca prima di parlare di Marione, vi meritate tutti dei Belfodil qualunque in squadra. Il guerriero croato non si tocca e sarà per sempre la storia della Juve”

SPORTEVAI | 04-09-2021 12:11