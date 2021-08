Juve, nuove voci su addio Ronaldo: sui social volano gli stracci

Il rientro in Italia sembrava aver spazzato via tutti i dubbi e le stesse parole di Allegri in conferenza stampa, nonostante gli inviti a mettersi maggiormente al servizio della squadra con la propria esperienza, senza inseguire troppi primati personali, parevano aver chiuso definitivamente le discussioni sul possibile addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Le voci relative a un improvviso divorzio, però, continuano. Dove giocherà Cr7 nel prossimo anno: a Torino o a Parigi?

Gli ultimi aggiornamenti: Ronaldo vuole il Psg

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ripropone la questione e ribadisce che la volontà del portoghese è acclarata. “Una settimana e un giorno dopo, Cristiano Ronaldo non ha cambiato idea. Vuole andare via. Riuscirci è tutta un’altra cosa. Racchiusa in quel silenzio sull’asse Juve-Jorge Mendes: mentre il club rilascia dichiarazioni più o meno ovvie e/o di circostanza, prosegue il lavoro dell’agente per accontentare il suo assistito più grande”, si legge nel quotidiano. La destinazione auspicata? Parigi. Se Mbappé dovesse lasciare il Psg per il Real Madrid, Ronaldo uscirebbe allo scoperto chiedendo a viva voce di approdare al Paris Saint-Germain.

Ronaldo, rumors su addio infastidiscono i tifosi

Le ultime notizie su Ronaldo stanno provocando un mix di amarezza, delusione e fastidio tra i tifosi della Juventus. C’è chi se la prende coi giornali: “Screen fatto sull’ennesimo annuncio di divorzio. Lo posterò a ogni gol fatto da Cr7 per la Juve“. Oppure: “Ma ogni giorno vola a Parigi? Ha preso l’abbonamento aereo?”. Chi invece attacca lo stesso Ronaldo: “E vattene se proprio ci tieni”. E ancora: “Dopo aver camminato un anno per il campo, magari al Psg potrebbe andare letteralmente a piedi”. Ma c’è anche chi se la prende con la stessa Juventus, colpevole di eccessivo attendismo sul mercato: “Due mesi per (non) prendere Locatelli, la situazione Ronaldo non definita: ma che sta succedendo?”. O anche: “La sensazione che la Juve stia quasi sperando che Ronaldo tolga il disturbo resta sempre fortissima”.

SPORTEVAI | 03-08-2021 12:04