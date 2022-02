Juve, occhi sul nazionale brasiliano: affare sull'asse Torino-Madrid

25-02-2022 10:14

La Juventus è a caccia di un terzino sinistro. La priorità per il futuro prossimo è quella di un calciatore in grado di sostituire Alex Sandro, diventando titolare e assicurando quella continuità di rendimento che l’esterno brasiliano sembra avere smarrito negli ultimi tempi. Ci sono varie soluzioni, ma quella che sta prendendo maggiore consistenza – almeno a giudicare dai rumors di mercato – riguarda un altro calciatore verdeoro.

Juventus, piace Renan Lodi dell’Atletico Madrid

Si tratta di Renan Lodi, esterno classe 1998 dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana. Si tratta di un calciatore già attenzionato dai bianconeri nelle passate stagioni, ma ritenuto non ancora pronto al calcio italiano. Adesso i tempi sembrano maturi e le condizioni sono anche favorevoli a un trasferimento. Scrive su Twitter il super esperto di mercato Nicolò Schira: “Renan Lodi potrebbe lasciare l’Atletico in estate. L’intermediario Giuliano Bertolucci è al lavoro per cercare la migliore soluzione per l’esterno sinistro. La Juventus ha chiesto informazioni sul suo conto”.

Juve, chi è Renan Lodi e l’intreccio con Morata

Un emissario della Vecchia Signora, in effetti, era al Wanda Metropolitano per la sfida di Champions tra i Colchoneros e l’Atletico Madrid. Col club biancorosso i rapporti sono buoni e tra l’altro sono già stati fissati degli incontri tra le dirigenze dei due club per discutere del futuro di Morata, attaccante prestato dall’Atletico alla Juventus. Quanto a Renan Lodi, le sue caratteristiche sono la velocità, l’impressionante accelerazione e l’abilità nei cross al centro. La fase difensiva non è il suo punto d’eccellenza, ma se la cava anche lì: altrimenti, come potrebbe essere nel giro della nazionale carioca?

La Juventus su Renan Lodi, i tifosi ci sperano

Ai tifosi bianconeri il colpo non dispiacerebbe, o almeno la maggioranza mostra entusiasmo. “Dio ti ringrazio, finalmente avremo un terzino sinistro decente”, scrive Frappé. “L’ho visto l’altra sera contro lo United, ha giocato molto bene”, è la referenza di Ponyexpress. “Sarebbe un ottimo affare, ma anche Alex Sandro quando è arrivato aveva un ottimo pedigree: ricordate?”, mette in guardia Max87. E non è il solo a nutrire perplessità: “È un buon acquisto? Personalmente preferirei Cambiaso o Wijndal“, fa sapere El Mago.

