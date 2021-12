"Juve, qui mi trovo bene": ma i tifosi sul web si spaccano

08-12-2021 10:35

Resta un mistero: da sette milioni l’anno, ma pur sempre un mistero. Perché Adrien Rabiot ha sempre fatto intravedere la possibilità che diventasse un punto fermo della Juventus, ma puntualmente ha deluso le aspettative che lui stesso aveva creato. E, inevitabilmente, l’equivoco tattico continua: Allegri lo schiera spesso esterno a sinistra con licenza di accentrarsi, lui in conferenza pre-Malmoe afferma di essere un centrocampista centrale, ma ovviamente “mi adatto a fare quello che dice il mister”.

Esterno mancino o centrale?

E i tifosi immancabilmente si dividono proprio su questo punto; qualcuno imputa il suo scarso rendimento alla posizione di campo, qualcun altro decisamente ci va giù duro. “Rabiot ha sicuramente reso meno di quanto ci si aspettava, ma è pur vero che nessuno lo ha mai fatto giocare nel suo vero ruolo, interno sinistro in un centrocampo a 3, cioè dove gioca con la nazionale francese di cui è titolare fisso!”.

E ancora: “Sicuramente lui avrà steccato più di qualche partita, ma se un mediano puro, lo metti a fare l’ala difficilmente farà grandi prestazioni. Sia perché gli manca la corsa ed il fiato per fare la fascia, sia perché non arriverà mai al cross… Almeno questo mi spiegavano da bambino…”

Il mea culpa non basta

E non è certo basta una sincera ammissione di responsabilità in conferenza stampa: “Non ho ancora fatto gol in questa stagione e devo fare più assist. Per fare bene per me e aiutare la squadra. So di dover fare di più”. C’è chi ormai non gli perdona più nulla: “Lui e Ramsey non dovrebbero mai più essere convocati indipendentemente dal modulo”.

Oppure chi non può fare a meno di proporre paragoni con illustri predecessori del ruolo: “Questo sì deve baciare i gomiti. Se penso che gioca in un ruolo dove giocavano Tardelli, Davids, Marchisio, voglio piangere. Gente che si buttava nel fuoco per la Juve”. “Mi dispiace ma Rabiot è una delusione, è da due stagioni e mezzo alla Juve ma non mi ricordo una sua partita veramente importante. Allegri dice che ha un grande motore, ma mi sa che è ingolfato sto motore”

Parola al campo

E poi c’è la sentenza: forse eccessiva, ma riassuntiva di uno stato d’animo della tifoseria bianconera: “Adattati in tribuna, manco in serie B potresti giocare”. Ora tocca a Rabiot, come lui stesso ha detto: “Io sono sereno e pensare al campo per dare tutto per questa squadra. Solo giocando bene posso cambiare questo”. Di occasioni a disposizione ne ha avute tante, il tempo per dimostrare che meriti la maglia della Juventus è sempre meno.

