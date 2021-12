Juve, riscatto lontano: il possibile ritorno spaventa i tifosi

10-12-2021 12:24

Nella serata in cui l’Atalanta saluta tra mille rimpianti la Champions League, anche i tifosi della Juventus non nascondono il proprio rammarico. Nel 2-3 grazie al quale il Villarreal espugna Bergamo, si prende la qualificazione agli ottavi e costringe la Dea a “retrocedere” in Europa League, spicca la prestazione da dimenticare di Merih Demiral e i tifosi bianconeri non possono essere felici.

Juve, Demiral potrebbe tornare

Arrivato alla corte di Gasperini quest’estate in prestito per 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, il difensore turco finora non ha convinto pienamente e fatto rimpiangere in più di un’occasione la partenza di Romero. Ecco perché, anche a fronte dei mancati introiti derivati dal passaggio del girone di Champions, a fine stagione la Dea potrebbe decidere di non riscattarlo e lasciarlo tornare a Torino.

Demiral, i timori del tifo Juve

Una prospettiva non così remota e che, dopo l’erroraccio sul gol di Groeneveld e l’errato posizionamento su quello di Capoue che gli sono valsi le palma di peggiore in campo nella fatale notte di Champions contro il Villarreal, ha scatenato le paure dei tifosi della Juventus sui social. C’è chi scrive: “Demiral è sempre stato questo. Ero felice del suo trasferimento e spero non torni indietro” e chi chiede: “Ancora qualcuno che si lamenta per aver venduto Demiral?”. Non manca chi ironizza e commenta: “Uno che stecca quasi tutte le partite decisive di Champions… È proprio quello che ci serve“.

I commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso scrive: “Un bel contrattone e avremo Rugani 2 la vendetta con la differenza che Demiral è uno che si lamenta se non gioca!”, “Darlo in prestito con diritto anziché con obbligo di riscatto è stato l’ennesimo errore madornale della società!“, “Ennesima dimostrazione che Demiral non può giocare in una squadra come la Juventus“, “E pensare che qualcuno lo preferisce a De Ligt“.

E ancora: “Dalla regia dicono che forse Demiral non è poi il fenomeno rimpianto dalla solita fetta della tifoseria juventina. Forse ha avuto ragione quel signore da Livorno. Ma come sempre a testa alta in Europa… League”. Non manca, comunque chi predica calma e difende il turco: “Vi ricordate Chiellini alla sua età? Quanti erroracci, quanti rigori regalati…. Demiral è giovane, aspetterei prima di bocciarlo in questo modo”.

