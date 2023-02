La nuova società Juventus con Max Allegri ha già tracciato le linee guida del prossimo mercato e della prossima squadra, come nella tradizione sarà una Juve giovane e italiana e c'è giù un obiettivo di mercato

10-02-2023 10:39

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Se è vero che i grandi classici non muoiono mai è su questa grande verità che si poggerà il calciomercato futuro della Juventus. Sarà di nuovo ItalJuve. Un ritorno al passato per il club bianconero che, da sempre, ha riposto le sue fortune, in epoche diverse, sui grandi calciatori italiani, facendo anche le fortune della Nazionale Italiana. A questo stanno pensando Allegri e la nuova società, da Cherubini (anche se interdetto) a chi lo sta sostituendo, Calvo, passando per l’ad Scanavino e il presidente Ferrero. E c’è già il primo obiettivo “tricolore” che corrisponde al nome di Davide Frattesi.

Calciomercato Juventus: Frattesi primo obiettivo ItalJuve

La Juve è convinta. La rifondazione deve passare per forza attraverso un irrobustimento del tessuto italiano della rosa da mettere a disposizione di mister Allegri per il futuro. Basta figurine, basta instant team, è arrivato il momento di programmare e di puntare sui giovani, possibilmente italiani, come è nella storia del club bianconero.

Juventus, Davide Frattesi rappresenta il profilo ideale. La società bianconera è piombata sul centrocampista del Sassuolo che oramai da un paio di stagioni si è affermato nel panorama della serie A. Buona gamba, gran tecnica e tempi di inserimento, a soli 23 anni, ne fanno un giocatore pronto per il salto di qualità. Alla Juve ha già segnato, lo scorso anno, nel finale di una partita rocambolesca, con un contropiede magistrale che portò il suo Sassuolo a sbancare l’Allianz Stadium.

Frattesi, la Juve pronta a beffare la Roma

Frattesi da un anno è nel mirino della Roma. Che lo ha cercato con insistenza in estate salvo poi arrendersi alle pretese del Sassuolo. Timido tentativo anche a gennaio per sostituire il partente, all’epoca fuori squadra, Zaniolo. Ma niente. Ora la Juve ha rotto gli indugi e ha fatto un sondaggio con il club neroverde. Ma si sa il Sassuolo è bottega da sempre cara. Lo sa bene la Vecchia Signora che col ds Carnevali ha già portato a termine l’operazione Locatelli.

Le basi per portare Frattesi alla Juve ci sono. L’ingaggio del giocatore è abbordabilissimo per la nuova linea di austerity dettata da Elkann per le casse bianconere. Per portarlo via dal Sassuolo servono qualcosa come 30 milioni, la Juve proverà con 25. Magari con qualche giovane interessante della Next Gen.

Juve, la nuova linea giovane e italiana: la storia insegna

E’ passato quasi un secolo da quando la Juve del quinquennio d’oro ’30-35 vinceva 5 scudetti di fila e rappresentava l’ossatura dell’Italia di Pozzo che trionfava due volte ai Mondiali del ’34 e 38′. La storia si è ripetuta negli anni ’70/’80 quando l’allora presidente Boniperti varò una Juve, oltre che italiana dal momento che non c’era l’invasione degli stranieri, ma soprattutto giovane, con i vari Cabrini, Bettega, Rossi, Tardelli allenata e portata a dominare in Italia e in Europa con Trapattoni in panchina.

Venendo agli anni più recenti, c’era tanta Juve nella finale di Berlino tra Italia e Francia che vide gli azzurri trionfare ai Mondiali 2006. E poi l’ItalJuve è stata il traino per i successi del decennio d’oro dei bianconeri con 9 scudetti consecutivi, la maggior parte dei quali porta la firma di Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini (la mitica B-BBC) e Marchisio.

Juve, si riparte dai giovani del vivaio

La nuova Juventus ripartirà da Fagioli, Miretti e Soulè ma ci sarà probabilmente spazio anche per Illing Junior e il rientro di Rovella dal Monza. E poi elencati dallo stesso Allegri i vari Nicolussi Caviglia (Salernitana), Ranocchia (Monza), De Winter (Empoli), ed ancora dall’Under 23 non a caso ribatezzata Next Gen: Barrenechea, Barbieri, Wisen. “E’ auspicabile che tra qualche anno questi giocatori, non tutti, facciano parte in pianta stabile della Juventus” ha detto Max qualche giorno fa.