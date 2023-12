Juve-Roma, Ziliani parla di truffa: "Gol Rabiot in fuorigioco, le prove nelle immagini Dazn". È bufera

Per Ziliani la valutazione della posizione di Rabiot sul tocco di Vlahovic in Juve-Roma non è stata fatta al momento giusto: il giornalista fa scoppiare il finimondo.

31-12-2023 16:01

Il big match tra Juventus e Roma deciso da un gol in fuorigioco. Una truffa, insomma. È la nuova, clamorosa accusa lanciata da Paolo Ziliani. Il vulcanico giornalista de Il Fatto Quotidiano ha scatenato una nuova polemica a proposito della rete messa a segno a inizio ripresa dal centrocampista francese della Juventus. Un gol in offside nonostante in Serie A sia attivo, da qualche tempo, il fuorigioco semiautomatico? Su Substack Ziliani spiega come e in che modo la tecnologia non metta al riparo dagli errori.

Juventus-Roma, per Ziliani scandalo arbitrale

Il giornalista, rivolgendosi alla sua platea di lettori affezionati, tuona: “SCANDALOSO: Juve-Roma decisa da una truffa, Rabiot era in fuorigioco ma il VAR lo ha nascosto“. Ziliani premette che “anche il risultato di Genoa-Inter era viziato da una chiara spinta a due mani di Bisseck su Strootman che avrebbe dovuto richiedere l’invito a rivedere l’azione al VAR all’arbitro Doveri”, ma aggiunge: “Juventus-Roma, giocata ieri e finita 1-0, è stata decisa da una vera e propria truffa: il gol di Rabiot, segnato in sospetta posizione di fuorigioco, è stato convalidato con un’azione scorretta degli addetti al VAR, e cioè fermando il tocco di palla di Vlahovic per il passaggio al francese in un momento troppo anticipato“.

Ziliani: “Immagini Dazn smascherano la truffa”

A conforto delle proprie accuse, il giornalista – seguitissimo sui social – chiama in causa le immagini dell’emittente che trasmette tutte le partite di Serie A: Dazn. “Come le immagini di DAZN dimostrano, il VAR valuta la posizione di Rabiot quando Vlahovic tocca la palla fuori area, ma il passaggio parte col piede del serbo ben dentro l’area a palla accompagnata”. Già in diretta, peraltro, Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, che hanno raccontato il match per l’emittente streaming, non avevano nascosto qualche dubbio sulla posizione del serbo, salvo poi aggiungere: “C’è il fuorigioco semiautomatico”. Già: ma su quale frame è entrato in azione lo strumento tecnologico? È questo il dubbio paventato da Ziliani e condiviso da molti utenti sul web.

Juve-Roma falsata? Le accuse scatenano la bagarre

Qualche differenza tra l’immagine VAR e quella mandata in onda durante la trasmissione della partita non era sfuggita a diversi spettatori. “Verissimo, l’ho fatto notare subito ieri sera al termine della gara”, scrive Giuseppe. “Come mai nella realtà la gamba è distesa e nel virtuale no“, si chiede un altro utente a proposito della gamba sinistra di Rabiot”. Simonetta lancia accuse pesanti: “Allo Juventus Stadium telecamere e Var sempre di parte”. Mentre Nuccio ammette che invece per lui il gol è da convalidare: “Da antijuventino…devo dire che per un centimetro era regolare“.