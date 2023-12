Juventus-Roma 1-0, Allegri batte Mourinho nel big match degli sbadigli: sul web scoppia il finimondo

Un gol, qualche brivido e poche emozioni tra Juve e Roma, la sfida tra i due tecnici più "risultatisti" della Serie A: Allegri batte Mou, ma entrambi diventano bersaglio del web.

30-12-2023 23:06

Uno a zero: alzi la mano chi aveva pensato a un altro risultato possibile, a parte quello ancor più gettonato dagli amanti dei pronostici, lo zero a zero. È finita così, ovviamente. Juventus uno, Roma zero. Il dubbio semmai era solo su chi, tra i due tecnici più “risultatisti” del campionato, l’avrebbe spuntata. Ce l’ha fatta Max Allegri, che ha beffato l’amico José Mourinho. Un golletto e via, tanto è bastato e avanzato per portare a casa tre punti preziosi, utili a ridurre a due il gap in classifica dall’Inter capolista. E la Roma? Indietro ad annaspare nella lotta per l’Europa, ancora una volta sconfitta. La vittoria in undici contro nove sul derelitto Napoli di questi ultimi tempi è già dimenticata.

Juventus-Roma 1-0: un gol e poche emozioni

Sin qui i numeri, freddi ed essenziali. Ma le emozioni? Che cos’ha regalato Juventus-Roma? Un palo in avvio, qualche brivido nel corso del primo tempo. Un gol lampo nella ripresa, quello di Rabiot. E una lunga, insistita reazione dei giallorossi, che però non ha provocato troppi sussulti alla porta di Szczesny. In generale, il match che ci si aspettava: bloccato, dai ritmi tutt’altro che frenetici, illuminato di tanto in tanto dalle giocate degli uomini più ispirati, Vlahovic da una parte e Dybala dall’altra. I tifosi della Juve e della Roma sono rimasti incollati davanti a tv e telefonini fino alla fine, naturalmente. Ma gli altri?

Interisti delusi da gioco, risultato e…Mourinho

Gli altri hanno fatto fatica a non addormentarsi. Sul web è un fiorire di commenti caustici, a cominciare da quelli dei tifosi dell’Inter, che hanno provato inutilmente a “gufare” la Juve, unica rivale ormai nella corsa Scudetto. “E questi sarebbero gli avversari più insidiosi?”, si legge in un forum del tifo nerazzurro. “Qualcuno che è riuscito a rimanere sveglio mi sa dire chi ha segnato e come è arrivato il gol?”. “Con la solita botta di c…”, l’immediata risposta. Ma c’è pure chi se la prende con l’ex idolo Mourinho: “Almeno un pareggino poteva portarlo a casa, di solito ha maggiore fortuna”.

La sfida degli sbadigli: bufera su Allegri e Mou

Poco esaltanti pure i commenti degli spettatori neutrali: “Ho messo il campionato portoghese, le partite sono più divertenti”, scrive un fan della Fiorentina. “Il mio Napoli ultimamente fa pena, ma se queste due sono il meglio della Serie A, allora andiamocene via tutti”. E ancora: “Il big match degli sbadigli non ha tradito le attese, mi sono fatto una dormita di un’ora e mezza“. Oppure: “Voglio proprio leggere i commenti di chi apprezza i tecnici pragmatici, tipo Zazzaroni: come farà a dire che è stata una bella partita?“.