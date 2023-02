Nel day after la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio tiene banco il caso Vlahovic in casa Juventus. L'ex Fiorentina al rientro ha giocato male, Allegri lo ha bacchettato nel post gara. Futuro lontano da Torino?

03-02-2023 11:06



C’era grande attesa. Dopo quasi un anno la Juventus scendeva in campo con la coppia dei sogni Vlahovic e Chiesa dal primo minuto. Al di là della vittoria di “corto muso” contro la Lazio che è valsa l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, l’esito del tandem d’attacco è stato buono solo a metà. Il 50% che ha deluso è stato proprio Dusan, lento e macchinoso, mai pericoloso anche se poco e mal servito. A complicare il tutto quella frase di Allegri dopo la partita che è parsa una mezza stroncatura. E mentre i tifosi si interrogano sul suo reale valore, il futuro del serbo è quanto mai incerto.

Juve, il rientro di Vlahovic è bocciato: mai in partita

Ha giocato quasi un’ora, non l’ha presa quasi mai. Il rientro dal 1′ di Dusan Vlahovic in Coppa Italia contro la Lazio è stata una delusione quasi pari all’attesa del suo ritorno. L’ultima volta del serbo in campo, specie con la maglia Juve, si perde nella notte dei tempi. Addirittura a fine ottobre dal primo minuto col Benfica in Champions. Poi la pubalgia, i mondiali in cui ha giocato pochissimo prima di arrendersi anche lì e un rientro frenato ancora da un lento recupero. Pochi minuti col Monza e ieri la grande occasione, dal 1′ in coppa con Chiesa partner d’attacco.

Nonostante la Juve sia stata abbastanza padrona del campo, specie nel primo tempo, Vlahovic ha fatto fatica a farsi vedere e servire dai compagni. Un problema non nuovo, specie con il gioco di Allegri. Ma anche quando è stato chiamato in causa l’ex Fiorentina ha faticato e non poco, lento e impacciato col pallone tra i piedi ne ha spesso perso il possesso, sbagliando anche le cose più facili come appoggi e passaggi lineari e non è mai riuscito a far salire la squadra. Ben più pericoloso e utile alla causa è sembrato Kean che ha giocato al suo posto l’ultima mezz’ora sfiorando anche il gol del 2-0 dopo aver vinto un contrasto con Marusic, cosa che a Vlahovic non era mai riuscita con Romagnoli.

Juve, Vlahovic è un caso: la stroncatura di Allegri

Subito dopo la partita, Max Allegri ai microfoni di Canale 5 nello speciale post gara ha commentato tra le varie cose proprio le prove sotto la lente d’ingrandimento di Chiesa e Vlahovic. E se per l’azzurro ci sono state solo parole al miele, per il serbo è arrivata quella che è sembrata una classica tirata d’orecchie:

“Il momento non è facile, in campionato abbiamo fatto 1 punto in 3 partite e veniamo dalla sconfitta col Monza. Non eravamo al massimo della tranquillità, ma stasera abbiamo messo la base per ripartire anche in campionato. Chiesa ha fatto buone cose, Vlahovic anche e altre meno buone. Sono contento dell’atteggiamento di tutti, non dobbiamo mai mollare”.

Juve, grana Vlahovic: i tifosi si spaccano

Non è la prima volta che una prestazione senza gol di Vlahovic fa discutere. Come prima dell’infortunio, nella gestione di Allegri, il web si spacca sul rendimento dell’attaccante serbo. Per molti la colpa è del gioco sparagnino di Allegri che non permetterebbe all’ex viola di fare il suo mestiere, cioè segnare. Per altri c’è qualcos’altro di più profondo. “A me sembra che Vlahovic abbia dimenticato come si gioca a pallone. Post infortunio? Fuori condizione? Sta di fatto che non riesce a stoppare una palla ed è sempre fuori posizione” scrive un tifoso, parole condivise da molti increduli di come, al di là della prima partita post infortunio, spesso Vlahovic abbia problemi che sono prima tecnici che tattici.

Calciomercato, Vlahovic via dalla Juventus, gli scenari

Il capitolo di mercato “Dusan Vlahovic” è ricorrente e lo sarà ancor più in vista della prossima estate. Le sue difficoltà a rendere al meglio, la gestione tattica di Allegri e in ultima le difficoltà societarie della Juve con il serio rischio di non fare la prossima Champions League, mettono davvero in crisi i rapporti col giocatore che potrebbero non essere così duraturi come si pensa all’atto del suo acquisto dalla Fiorentina, esattamente un anno fa.

Vlahovic fa gola sul mercato. C’è la Premier sicuramente pronta a ricoprire lui e la Juve d’oro. E poi la Liga con Real Madrid e Barcellona, più le merengues visto che il Barca ha già Lewandowski. A questo punto può succedere davvero tutto da qui alla prossima estate, prima di tutto bisognerà vedere come evolverà la situazione della Juve nelle aule di tribunali e poi si vedrà. Nel frattempo Dusan cercherà di ritrovare il gol e il sorriso perso.